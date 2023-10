Moto Guzzi Stelvio: le prime immagini ufficiali dell’enduro stradale

L'enduro stradale di Mandello del Lario è alimentato dal motore V-Twin "Compact Block", un bicilindrico a V da 1.042 cc in grado di generare 115 CV di potenza massima e 105 Nm di coppia massima

La nuova Moto Guzzi Stelvio è pronta a fare il suo debutto ufficiale, e sebbene il prezzo resti un mistero, gran parte delle specifiche tecniche sono state svelate in anticipo. L’attesa è destinata a terminare alla presentazione ufficiale che avrà luogo a EICMA 2023. Nel frattempo, il Gruppo Piaggio ha fornito un primo sguardo ufficiale alla moto attraverso le prime immagini definitive, che potete trovare nella galleria.

Moto Guzzi Stelvio: ecco come sarà

La nuova Stelvio rappresenta una conferma importante per Moto Guzzi, il marchio italiano noto per le sue moto dall’anima avventurosa. L’enduro stradale di Mandello del Lario è alimentato dal motore V-Twin “Compact Block”, un bicilindrico a V da 1.042 cc in grado di generare 115 CV di potenza massima e 105 Nm di coppia massima. La capacità del serbatoio è di 21 litri, il che si traduce in un’autonomia dichiarata di oltre 400 chilometri.

Per quanto riguarda l’elettronica, la Stelvio offre cinque diverse modalità di guida, tra cui una specificamente dedicata al fuoristrada. Nonostante la sua predisposizione per un utilizzo principalmente su asfalto, la moto è dotata di cerchi a raggi tubeless con una misura di 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore. La moto è anche dotata di un parabrezza regolabile elettricamente in altezza.

Le luci della moto sono di tipo Full LED e includono il DRL (Daytime Running Lights), garantendo una visibilità eccellente in ogni condizione. In termini di sicurezza, la Stelvio è equipaggiata con il Cornering ABS e il controllo di trazione, ma offre anche le Cornering Lights e il Cruise Control per un’esperienza di guida ancora più avanzata. Per quanto riguarda il display, la moto è dotata di un display full color da 5 pollici che consente di selezionare facilmente le diverse modalità di guida.

Inoltre, è previsto il dispositivo PFF Rider Assistance Solution, che utilizza la tecnologia Imaging Radar 4D per migliorare ulteriormente la sicurezza e la facilità di guida. Moto Guzzi Stelvio offre anche una serie di accessori opzionali tra cui una sella riscaldata e bauletti per aumentare la versatilità e il comfort del viaggiatore. Non ci resta che aspettare qualche giorno per ottenere ulteriori dettagli e informazioni sulla disponibilità di questa nuova e promettente moto.