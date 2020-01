Motor Bike Expo 2020: tutte le bellezze, non solo quelle su ruote!

Motor Bike Expo, si sviluppa su oltre oltre 100.000 metri, suddivisi in sette padiglioni e cinque aree esterne. Sono presenti più di 700 espositori (tra cui i più importanti costruttori), provenienti da 35 paesi con migliaia di moto esposte, anteprime, show, premiazioni, meeting e personaggi legati al mondo delle due ruote

Ha aperto i battenti questa mattina l’edizione 2020 di Motor Bike Expo, l’attesa kermessee dedicata al custom che animerà Veronafiere per quattro giorni, fino al 19 gennaio. Negli oltre 100.000 metri quadrati dedicati alla manifestazione – suddivisi in sette padiglioni e cinque aree esterne – sono presenti più di 700 espositori (tra cui i più importanti costruttori), provenienti da 35 paesi con migliaia di moto esposte, anteprime, show, premiazioni, meeting e personaggi legati al mondo delle due ruote, con l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori, Paola Somma e Francesco Agnoletto, di provare a superare le 170mila presenze dello scorso anno.

Motor Bike Expo 2020: ecco cosa vi aspetta

Per l’edizione 2020 di Motor Bike Expo il menù si presenta ancora più ricco. Saranno presenti tutte le principali caee mondiali: Aprilia, Benelli, BMW, Ducati, Fb Mon- dial, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Moto Guzzi, Ohvale, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, SWM, Thundervolt, TM Racing, Triumph, Yamaha e Zero Motorcycles. Il 2020 è un anno importante per il custom, con tante ricorrenze, come il 50esimo anno di vita di Custom Chrome Europe, colosso degli accessori aftermarket, che proprio all’ombra dell’Arena festeggerà questo ambito traguardo. Tornando in Italia, fari accesi sulla inedita la boardtracker denominata Gatsby, firmata dalla bergamasca PDF, tributo all’epoca dell’Art Deco realizzata unendo dettagli di una rara Brough Superior degli anni Trenta e quelli di una Harley-Davidson del 1981. Altro customizer specializzato nelle Harley d’annata è Lorenzo Boccin che esporrà ben cinque special. Sempre in tema di ricorrenze, il poliedrico Nicola Martini, in arte “Mr Martini”, festeggerà il quarto di secolo di attività esponendo la “ Venticinque”la special su base Triumph “ ART-eria”.

Motor Bike Expo è anche l’appuntamento invernale in cui, grazie al gran numero di contest riservati alle Special, si mettono in evidenza quelli che saranno i protagonisti della scena custom internazionale dell’anno corrente, e si anticipano le ispirazioni stilistiche che condizioneranno il panorama mondiale. MBE Award 2020 è il “contest dei contest”, il festival internazionale delle moto speciali, il massimo riconoscimento per i preparatori europei. A Verona, riviste, aziende e partner organizzano molteplici concorsi e premi per le migliori moto in esposizione, ma in molti si chiedevano quale fosse effettivamente quella più apprezzata dell’intero show. Gli organizzatori di Motor Bike Expo hanno deciso di instituire una giuria dallo spessore planetario, formata da pilastri della custom culture mondiale ed ogni anno con una formazione diversa. Nelle precedenti edizioni si sono visti sul palco di Verona nomi incredibili, provenienti dagli angoli più disparati del globo: dagli americani Cory e Zach Ness, Michael Lichter, Ray Drea, passando per gli asiatici Shinya Kimura e Go Takamine, non per ultimi i nomi dal Vecchio Continente: Fred Kodlin e Danny Schneider di Hard Nine Choppers.

Insomma, tanti modelli, tante novità, ma anche eventi, show incontri per i piloti e molto alreo per un evento, Motor bike Expo, che per quattro giorni farà di verona la capitale delle due ruote