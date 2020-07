Motor Bike Expo si farà: appuntamento dal 21 al 24 gennaio 2021

I fondatori di Motor Bike Expo, Paola Somma e Francesco Agnoletto: "Siamo tornati al lavoro per costruire una grande e nuova edizione di MBE. Ci saranno presentazioni ufficiali dei nuovi modelli 2021, pezzi speciali, abbigliamento ed accessori, ma soprattutto incontri con piloti, preparatori, vip dello spettacolo"

In un mare di cancellazioni e rinvii causa Covid-19 arriva una bella notizia: l’edizione 2021 di Motor Bike Expo si terrà regolarmente e come ogni anno, la fiera dedicata al custom si terrà presso la Fiera di Verona, da giovedì 21 a domenica 24 gennaio 2021.

Motor Bike Expo sfida la pandemia: le date della 13esima edizione

La 13esima edizione di Motor Bike Expo sarà quella del rilancio. Del rilancio dell’intero settore delle due ruote che ha pagato un tributo pesantissimo alla pandemia da coronavirus. Nell’aria, però, c’è tantissima voglia di riscatto e l’occasione di un evento che sa raccogliere così tanta passione, come MBE, sembra perfetta. Gli organizzatori, Paola Somma e Francesco Agnoletto, hanno voluto sotto lineare come gli espositori e i partner abbiano accolto l’invito per costruire un evento in grado di rilanciare il futuro della moto proprio a Verona e per questo si prevedono le presentazioni ufficiali dei nuovi modelli, concept, accessori e abbigliamento. ”Siamo tornati al lavoro per costruire una grande e nuova edizione di MBE, anche se in realtà non ci siamo mai fermati e siamo davvero felici di riscontrare nei nostri espositori un entusiasmo tale da alimentare ulteriormente il nostro irrefrenabile desiderio di creare anche quest’anno un evento unico per tutti gli appassionati di moto, certamente mantenendo fede a quelle che saranno le disposizioni sanitarie – hanno dichiarato -. Confermiamo l’attenzione per l’intero panorama moto a 360°: dalla pista al fuoristrada, dalle customizzazioni ai lunghi viaggi: presentazioni ufficiali dei nuovi modelli 2021, pezzi speciali, abbigliamento ed accessori, ma soprattutto incontri con piloti, preparatori, vip dello spettacolo sono solo alcuni dei motivi più che validi per visitare questa manifestazione che vuole tornare a regalare al grande pubblico quelle emozioni irripetibili e quel clima di festa che si vive solo a MBE e nella città di Verona“.

Tante le iniziative che lo staff di MBE ha in cantiere, tra cui delle promozioni dedicate alle aziende per creare aree espositive più estese, in modo da favorire il distanziamento sociale Per quanto riguarda il pubblico ci sarà un potenziamento dei servizi di ticketing online, così da alleggerire i botteghini in fiera (ma senza aumenti dei costi del biglietto). Proprio come l’ultima edizione, Veronafiere non sarà l’unica location coinvolta: al contrario, darà l’intera città scaligera a essere protagonista con iniziative culturali e di intrattenimento fuorisalone che faranno da volano per trasmettere la passione per le due ruote.