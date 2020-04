NIU lancia sul mercato NQi GTS e UQi GT

Con il nuovo NQi GTS, NIU ha ampliato la serie NQi, pensata per i pendolari urbani che necessitano di una maggiore autonomia. Sono disponibili due versioni: NQi GTS Pro e NQi GTS Sport

NIU Technologies ha annunciato l’arrivo in Italia degli scooter NQi GTS e UQi GT. Entrambi i modelli, presentati per la prima volta in occasione del quinto anniversario di NIU alla fiera EICMA 2019, sono ora disponibili sul mercato italiano.

NQi GTS e UQi GT: le caratteristiche

NIU ha venduto più di un milione di scooter elettrici al 31 dicembre 2019. In totale, da quando il primo NIU ha fatto la sua comparsa sulle strade nell’agosto del 2015, gli utenti NIU hanno superato i 4.3 miliardi di chilometri percorsi a emissioni zero. Con il nuovo NQi GTS, NIU ha ampliato la serie NQi, pensata per i pendolari urbani che necessitano di una maggiore autonomia. Sono disponibili due versioni: NQi GTS Pro e NQi GTS Sport. Il modello NQi GTS è progettato con ruote da 14” e sospensioni su misura per le strade europee. Alimentato dal sistema di propulsione intelligente di quarta generazione NIU Energy e dal sistema di batterie ricaricabili NIU Energy da 60V – 26/35Ah, può essere guidato in città per una settimana, grazie a un’autonomia di 135 km.

Il motore da 3.100 W consente agli utenti NIU di circolare facilmente per le strade urbane ad una velocità massima di 70 km/h. NIU sta effettuando una profonda revisione della sua serie globale UQi con l’introduzione del nuovo UQi GT, scooter dal design che richiama la linea minimalista della serie UQi, con una struttura leggera preferita dai pendolari urbani a breve raggio. Sono disponibili due versioni: UQi GT Pro e UQi GT Sport. L’UQi GT è alimentato da batterie 48V 42/31Ah con un motore da 1.500 W. L’ UQi GT può essere guidato in città per una settimana, grazie a un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h.

NQi GTS e UQi GT: quanto costano

Sul sito NIU è già possibile pre-ordinare NQi GTS Sport al prezzo promozionale di 3.099 euro versando un acconto di 100 euro fino al 15 maggio. UQi GT è offerto con prezzi a partire da 2.599 euro chiavi in mano, franco concessionario.