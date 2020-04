Norton ceduta al colosso indiano Tvs Motor

Tvs Motor, quinto costruttore di moto per volumi, ha rilevato Norton per una cifra pari a circa 18 milioni di euro. L'azienda fondata a Birmingham, nel 1898, versava in una grave finanziaria e l'anno scorso aveva immatricolato solamente 128 moto in tutto il mondo

Importante novità nel mondo del motociclismo: lo storico marchio inglese Norton, passa di mando ed entra ufficialmente a fare parte del gruppo indiano Tvs Motor per una cifra pari a circa 18 milioni di euro.

Norton Motorcycles parlerà indiano

Una notizia ventilata ne mesi scorsi è diventata realtà: lo storico marchio inglese Norton Motorcycles è stata acquisito dalla società indiana Tvs Motor che ha raggiunto l’accordo per rilevare il brand fondato a Birmingham nel 1898 a fronte di una cifra pari a circa 18 milioni di euro. Norton versava in difficoltà finanziarie da diverso tempo e lo scorso mese di febbraio era finita in amministrazione controllata, a causa dei debiti contratti con l’erario d’oltre manica e lo scarso numero di vendite (nel 2019 sono state immatricolate appena 128 moto in tutto il mondo).

Per l’azienda si prospetta, ora un futuro, più stabile e magari qualche novità anche nella politica aziendale, magari con la creazione di una vera e propria gamma prodotto e una vera rete di importatori. Tutte queste decisioni spetteranno ai vertici di Tvs Motor, quinto costruttore di moto per volumi, ma praticamente inesistente al di fuori del mercato indiano. L’operazione Norton permetterò a Tvs di avere un bel biglietto da svitai anche nel vecchio continente e negli Stati Uniti, dove il nome Norton resta molto spendibile.