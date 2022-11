Nuova BMW R 1250 R: le novità dell’edizione 2023

La nuova BMW R 1250 R MY 2023monta ancora il motore boxer da 1.253 cc, ma ha un nuovo faro, il riding mode ECO e alcune interessanti soluzioni tecniche. La moto è posposta in tre versioni con prezzi a partire da 16.480 euro

La R 1250 R è uno dei modelli più riusciti in casa BMW e la storia di questa apprezza roadster si arricchisce di un. nuovo capitolo segnato dall’uscita della versione n2023, non stravolta rispetto alla precedente ma con una certa dose di novità. Scopriamole insieme.

Nuova BMW R 1250 R MY 2023: le caratteristiche

Come detto la nuova BMW R 1250 R MY 2023 non preveder stravolgimenti epocali, ma resa fedele a se stessa confermato il suo aspetto da roadster potente e muscolosa. Tra le novità, però, c’è l’introduzione del nuovo faro anteriore full LED con DRL e funzione cornering ma solo con l’optional Dynamic Head Light. Per quanto riguarda il motore, è stato confermato il boxer di cilindrata 1.253 cc (il 1.300 è ancora in fase di test) a fasatura variabile ShiftCam capace di erogare una potenza massima di 136 CV a 7.750 giri/min e una coppia massima di 143 Nm a 6.250 giri/min., ma ora ma con la nuova mappa ECO, che permette di risparmiare carburante seguendo i consigli di guida forniti dalla moto. I Riding mode, quindi, diventano ECO, Rain e Road, con l’optional Riding Mode Pro si aggiungono le mappature Dynamic e Dynamic Pro.

Con questo optional si può usufruire anche del controllo della coppia di trascinamento del motore. In tema sicurezza, è stato introdotto il controllo di trazione e l’ABS Cornering (denominati DTC e ABS Pro da BMW) entrambi attivi anche in piega e in grado di adattarsi in base al riding mode selezionato variando la loro modalità d’intervento. Il quadro strumenti è sempre il TFT BMW con la visualizzazione Sport che mostra angolo di piega, livello d’intervento del TC e potenza frenante applicata alla leva) sarà offerto di serie, così come il sistema di chiamata automatica d’emergenza. Completa il quadro la nuova presa USB per la ricarica rapida mentre le selle riscaldabili per pilota e passeggero sono optional. La nuova R 1250 R è proposta in tre diverse varianti, standard alla quale si affiancano le più ricche versioni Triple Black e Sport. Nella variante base, la nuova BMW R 1250 R mette in risalto il suo stile roadster con la colorazione Icegrey non metallico in combinazione con un telaio nero. La R 1250 R in versione Sport si caratterizza per il colore Racing blue metallizzato, telaio bianco, pinze freno anteriori/posteriori dorate, manubrio sportivo nero, spoiler anteriore blu, e per la cover per la porzione di sella dedicata al passeggero. La versione Triple Black è impreziosita dalle tonalità scure come il nero Blackstorm, telaio grigio agata, pinze freno anteriori/posteriori dorate, griglia del radiatore in acciaio inossidabile, spoiler motore in acciaio inossidabile, rivestimento del serbatoio Pure.

Nuova BMW R 1250 R MY 2023: quanto costa

La nuova BMW R 1250 R ha un prezzo di listino di 16.480 euro chiavi in mano, comprensivo di costi di preconsegna, immatricolazione e primo tagliando. Per la versione Sport sono necessari 500 euro in più mentre per la Triple Black si sale di 700 euro.