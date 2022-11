Nuovi modelli Honda 2023: le novità presentate a EICMA

La nuova XL750 Transalp e lo scooter elettrico “EM1 e:” guidano le novità Honda 2023 a EICMA 2022, ma non sono le uniche. In esposizione anche la nuova CL500, la CMX1100T Rebel e i rinnovati Forza 125 e Forza 350

Tra le Cose protagoniste di EICMA non poteva mancare Honda che alla kermesse milanese dedicata allendue ruote ha portato diverse novità, tra cui la nuova XL750 Transalp, lo scooter elettrico EM1 e oltre agli scooter Forza 125 e Forza 350 che hanno subito un profondo restyling e un aggiornamento delle dotazioni.

Honda: tutte le novità presentate a EICMA 2022

Dopo aver annunciato lo scorso 4 ottobre il ritorno nella gamma Honda 2023 della celebre Hornet, oggi a Milano, nel giorno di apertura di EICMA, il salone internazionale della moto, Honda svela tutte le altre novità della gamma 2023. Attesissima già da qualche anno, guida la rassegna delle novità Honda l’evocativa nuova XL750 Transalp, nelle forme di una adventure di ultima generazione dal motore grintoso e dal peso contenuto. La nuova XL750 Transalp è progettata per sentirsi ovunque a suo agio, dal traffico cittadino delle ore di punta ai lunghi viaggi, passando per i percorsi fuoristrada e i tortuosi passi di montagna.

Le sue abilità di viaggiatrice tuttofare derivano dall’adozione del nuovo motore bicilindrico parallelo Unicam a 8 valvole che combina grinta agli alti regimi con una sostanziosa coppia ai bassi e medi regimi, sempre con l’accompagnamento di una forte personalità derivata dal sound prodotto dal manovellismo a 270° e dal nuovo sistema di scarico. La potenza massima di 92 CV arriva a 9.500 giri/min mentre il picco di coppia è di 75 Nm a 7.250 giri/min. L’elettronica di bordo, che riceve gli input dal comando del gas Throttle By Wire, permette al pilota di scegliere tra 5 Riding Mode per ottenere la combinazione più adeguata di erogazione della potenza, freno motore e controllo di trazione (che integra l’antimpennamento).

Il motore è alloggiato in un telaio di nuova progettazione con struttura a diamante che offre un’efficace sensazione di sicurezza unita a leggerezza e grande manovrabilità in ogni situazione. Le sospensioni sono di alta qualità e l’assetto permette di affrontare con uguale sicurezza le più divertenti strade asfaltate come le asperità dei percorsi offroad. La forcella rovesciata è una Showa SFF-CATM (a cartuccia) con steli da 43 mm di diametro ed è associata a un monoammortizzatore che lavora su leveraggio Pro-Link. La fortissima attitudine da giramondo tuttofare è testimoniata anche dagli inequivocabili cerchi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore, l’ideale per calzare anche pneumatici tassellati.

L’equipaggiamento prevede una strumentazione con display TFT a colori da 5” che mostra con diversi layout a scelta, tutte le informazioni rilevanti durante la guida e offre la connettività del sistema HSVCs (Honda Smartphone Voice Control system) disponibile sia per cellulari Android che iOS. L’impianto luci è full-LED e gli indicatori di direzione sono a disattivazione automatica e con segnalazione della frenata di emergenza. Le colorazioni disponibili saranno tre: Matt Iridium Gray Metallic, Matt Ballistic Black Metallic e una moderna interpretazione della livrea Ross White Tricolour ispirata alla prima XL600V del 1987.

Altra novità firmata Honda a EICMA 2022 è EM1 e. Il vicolo, la cui commercializzazione è attesa per l’estate 2023, è il primo scooter elettrico Honda destinato al mercato europeo, e il primo modello elettrico della gamma EV recentemente annunciata che prevede l’introduzione di oltre 10 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2025. È il primo significante passo di Honda verso il raggiungimento dell’obiettivo della carbon neutrality per tutta la sua gamma di moto e scooter entro il decennio 2040-2050. “EM” sta per Electric Moped, e il nuovo scooter mira esattamente al pubblico più giovane in cerca di un modo pulito, facile e divertente di muoversi nel contesto urbano. È compatto, con la pedana piatta, e dal design “morbido” per distinguersi dalla massa e mostrare l’unicità della sua identità anche all’interno del resto della gamma Honda.

Perfetto per la città e per rendere i tragitti casa-lavoro o casa-scuola efficienti, è silenzioso e a zero emissioni per andare incontro senza compromessi alle moderne aspettative dei clienti in termini di mobilità urbana. Il nuovo EM1 e: è alimentato dal sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e:, progettato con il focus su durata, affidabilità e qualità. Una ricarica singola completa offre un’autonomia di oltre 40 km e mantiene le performance di durata, senza alcuna riduzione per sbalzi di temperatura, umidità o per impatti e vibrazioni. Come il suo nome suggerisce, il Mobile Power Pack è una batteria intercambiabile che può essere rimossa e ricaricata comodamente a casa per poi riposizionarla sullo scooter.

Prendendo ispirazione dalle Honda CL degli anni Sessanta e Settanta, la nuova disinibita CL500 combina il fascino retrò con l’equipaggiamento e la tecnologia più moderne per creare le forme di una naked urbana pronta a impolverarsi quando è la ricerca del divertimento a indicare la strada da seguire. Destinata ai giovani motociclisti in cerca di un’autentica scrambler, ma anche al pubblico già esperto desideroso di una moto moderna e facile da usare, sa entrare nella vita quotidiana di qualsiasi rider grazie alla sua abilità nell’affrontare i percorsi urbani, i trasferimenti di un lungo week-end, e perfino un leggero fuoristrada.

La nuova Honda CL500 sfrutta l’apprezzatissimo motore Honda bicilindrico parallelo di 471 cc che già equipaggia la gamma delle 500 cc Honda e che permette di guidare anche ai possessori di patente A2 in quanto rientra nel limite di potenza massima dei 35 kW. Si differenzia dalle unità montate sugli altri modelli della gamma 500 cc per le mappature della centralina e per la trasmissione finale più corta, scelta per offrire accelerazione e riprese ancora più briose in ognuna delle 6 marce del cambio. Il design “orizzontale” corre dal distintivo faro tondo con 4 lampade LED, passando per il serbatoio tondeggiante fino alla coda bassa affiancata dal sistema di scarico a doppia uscita con la caratteristica paratia anticalore in acciaio forata. I dettagli come i paracolpi sugli incavi del serbatoio, la sella sottile ma comoda con il logo Honda, i piccoli indicatori di direzione a LED, il manubrio alto e largo e i soffietti in gomma a riparo degli steli della forcella, si mixano sapientemente andando a creare un look giovane e sbarazzino ma non per questo privo di fascino e consistenza tecnica.

Il telaio tubolare in acciaio, messo a punto nelle forme e nella rigidità appositamente per la nuova CL500, lascia in vista la meccanica e la ciclistica, composta dalle sospensioni ad escursione maggiorata: forcella telescopica con steli da 41 mm ei ammortizzatori regolabili nel precarico, il tutto associato a cerchi da 19” all’anteriore e 17” al posteriore che calzano pneumatici semi‑tassellati per affrontare con maggiore sicurezza il leggero fuoristrada. In Italia la nuova CL500 sarà disponibile in due colorazioni: Matt Laurel Green Metallic e Matt Gunpowder Black Metallic. Una ricca gamma di accessori originali ne permette la personalizzazione o, semplicemente, l’arricchimento dell’equipaggiamento.

Il nome Forza è da sempre associato agli scooter più comodi e “stilosi” della gamma Honda, perché offrono un mix attraente di sportività ed eleganza, arricchito da un’attitudine da veri GT. Entrambi i Forza 125 e 350 portano in dote un equipaggiamento ricco e completo, con controllo di trazione HSTC, parabrezza regolabile elettricamente, presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore, spazio sottosella per due caschi integrali, luci full‑LED e tecnologia Smart‑Key che agisce anche sullo Smart Top‑Box opzionale. I due Forza di cilindrata minore, il 125 e il 350, sono stati affiancati dal Forza 750 come Y.M. 2021, ed il successo di questa famiglia è testimoniato dagli oltre 170.000 Forza di tutte le cilindrate venduti in Europa dal 2012 anno di reintroduzione in gamma del Forza nella cilindrata 300.

Prendendo spunto dal look del top di gamma Forza 750, per il 2023 i Forza 125 e Forza 350 ricevono un profondo restyling di tutto il frontale, del quadro strumenti analogico‑digitale e del gruppo ottico posteriore, mantenendo immutata la meccanica e la grande praticità che li ha resi amatissimi dal pubblico di tutta Europa. Inoltre, il Forza 125 sarà disponibile in una esclusiva versione “Special Edition”, nella sola colorazione Matt Cynos Gray Metallic con logo rosso sul frontale, sella con cuciture rosse, e cerchi di colore rosso! Pedane passeggero nere e pannelli in metallo sulle pedane pilota completano l’esclusivo allestimento.