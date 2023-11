Honda EM1 e:, il nuovo e-scooter ora è acquistabile in Italia

Da questo mese è possibile acquistare in Italia il nuovo Honda EM1 e:, uno scooter completamente elettrico con autonomia fino a 41,3 km e velocità massima di 45 km/h.

In Italia sbarca il nuovo scooter elettrico Honda EM1 e:, una soluzione ideale per i giovani alla ricerca di un mezzo agile ed ecologico per girare nell’ambiente urbano. La casa motociclistica nipponica mira a rivoluzionare la mobilità cittadina con questo modello a zero emissioni, unendosi al crescente panorama degli e-scooter.

Con un design accattivante e delle funzionalità pensate per la vita in città, il costruttore nipponico offre il nuovo EM1 e:, dotato dell’Honda Mobile Power Pack e: – un sistema di batteria rimovibile. Questa innovativa soluzione permette agli utenti di ricaricare l’EV direttamente a casa, semplificando l’esperienza di chi non dispone di un garage personale.

In termini di prestazioni, l’Honda EM1 e: si colloca nella categoria dei 50cc, con una velocità massima di 45 km/h, come imposto dalla normativa. Il motore elettrico è integrato nel mozzo della ruota mentre l’autonomia dichiarata con una sola ricarica è di 41,3 km, ottima per gli spostamenti giornalieri nel tessuto urbano. Il cruscotto digitale, il vano portaoggetti sottosella, la porta USB, le pedane per passeggero e il portapacchi arricchiscono la dotazione di serie, conferendo un alto livello di comfort e praticità.

Le soluzioni di acquisto e noleggio in Italia

Disponibile sul mercato italiano a partire da questo mese, l’e-scooter viene proposto ad un prezzo di 3199 euro, con manutenzione inclusa per i primi 36 mesi. Per la batteria, Honda Moto ha ideato una formula di noleggio: con un abbonamento mensile di 36 euro per tre anni, gli utenti godranno di una batteria sempre efficiente, con il produttore che assicura una capacità minima dell’80% e si fa carico della sostituzione e del riciclaggio a fine ciclo vitale.

Tale strategia assicura la longevità e le prestazioni della batteria, liberando il cliente da preoccupazioni di deprezzamento o di manutenzione. Nel caso di vendita dell’Honda EM1 e:, il precedente proprietario potrà terminare il contratto di noleggio, passando il testimone al nuovo acquirente, che a sua volta beneficerà di una batteria ottimale.

Infine, sono disponibili formule di acquisto vantaggiose per chi desidera diventare proprietario dell’EM1 e:. Un esempio è il finanziamento offerto dal produttore giapponese in collaborazione con Agos: 36 rate mensili da 61 euro e una maxi-rata finale di 1535,52 euro (con caricatore incluso). Queste opzioni rendono il nuovo EM1 e: una scelta accessibile e conveniente per entrare nel mondo degli scooter elettrici con la garanzia di qualità del marchio giapponese.