Oben Rorr EZ, la moto elettrica che costa meno di uno smartphone

Arriva dall’India una novità destinata a far discutere il mondo della mobilità elettrica: Oben Rorr EZ, una moto dal prezzo talmente basso da poter costare meno di un telefono di ultima generazione. Prodotta da Oben Electric, azienda specializzata in veicoli a zero emissioni, è proposta sul mercato indiano a partire da circa 1.100 euro per la versione base, con l’allestimento più completo a 1.550 euro. Una cifra che, pur riferita al mercato locale, si avvicina più a quella di una e-bike che a una vera moto.

Tre batterie e fino a 175 km di autonomia

La Rorr EZ è disponibile con tre tagli di batteria: 2,6 – 3,4 – 4,4 kWh, per un’autonomia massima di 175 km. La ricarica rapida consente di passare dallo 0 all’80% in meno di 45 minuti, tempi adeguati per l’uso urbano. Il motore eroga 7,5 kW di picco (5,9 kW nominali) con una coppia di 52 Nm e velocità massima di 95 km/h, prestazioni studiate per il traffico cittadino.

Stile naked e dotazione tecnologica

Sul piano estetico, la Rorr EZ richiama le naked classiche: faro tondo full LED, serbatoio “finto” che nasconde la batteria e cerchi da 17 pollici. L’equipaggiamento comprende display TFT, tre modalità di guida (Eco, City, Havoc), antifurto, geofencing e sistemi di assistenza alla guida. Sorprende anche la garanzia di 5 anni o 75.000 km su motore e batteria, un dato non comune in questa fascia di prezzo.

Prezzo record, ma autonomia limitata

Il posizionamento estremamente competitivo apre un interrogativo: è possibile produrre moto elettriche affidabili a costi così bassi? Per l’uso urbano la risposta sembra positiva, ma per viaggi extraurbani l’autonomia rimane il principale limite. Nonostante ciò, la Rorr EZ rappresenta un’alternativa concreta per chi cerca un mezzo economico, sostenibile e pronto all’uso in città.

L’incognita resta l’arrivo sul mercato europeo, dove l’adeguamento a norme e standard di sicurezza potrebbe incidere sul prezzo finale. Se dovesse riuscire a mantenere la filosofia low cost, potrebbe aprire un nuovo segmento nella mobilità elettrica.