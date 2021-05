Piaggio: il nuovo Beverly si prova direttamente su strada

Il Beverly Tour toccherà le principali piazze italiane dal 14 maggio al 19 settembre. In ogni tappa sarà possibile effettuare i test ride di entrambe le versioni dello scooter, disponibili nelle cilindrate 300 e 400 cc

Piaggio presenta il nuovo Beverly e per farlo ha deciso un modo molto pratico, portandolo direttamente nelle piazze italiane attraverso un vero e proprio giro d’Italia da Nord a Sud che permetterà agli interessarti di fare un test ride.

Beverly Tour: le date

Questo tour sarà l’occasione per provare su strada il nuovo Piaggio Beverly, lo scooter “Urban Crossover” di del brand italiano e da anni, uno dei più amati dal nostro mercato. Lo scooter è stato totalmente rinnovato e si propone come il mezzo ideale per ogni utilizzo, da quello urbano, dove emergono agilità e maneggevolezza, fino al turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche con passeggero in cui si possono apprezzare la sua stabilità, potenza e comodità a bordo al massimo livello. Il calendario del Beverly Tour sarà così composto: 14-16 maggio a Genova, 28-30 maggio a Livorno, 4-6 giugno a Roma, 11-13 giugno a Napoli, 18-20 giugno a Palermo, 25-27 giugno a Catania, 2-4 luglio a Bari, 9-11 luglio a Pesaro, 3-5 settembre a Torino, 10-12 settembre a Milano e 17-19 settembre a Firenze. In ogni tappa saranno a disposizione per i test ride entrambe le versioni del nuovo Piaggio Beverly, nelle cilindrate 300 e 400 cc.

Nuovo Piaggio Beverly: le caratteristiche

Il nuovo Piaggio Beverly è stato pensato per essere la sintesi tra un ruota alta sportivo e un lussuoso GT. Il design segue le tendenze del mondo automobilistico e pone l’accento sulla sportività: il frontale è stato totalmente ridisegnato, mentre nella vista laterale le forme morbide e sinuose che da sempre caratterizzano Beverly lasciano spazio a linee più tese e muscolose che corrono verso un posteriore più filante e proteso verso l’alto. Sul nuovo Piaggio Beverly debuttano due nuove motorizzazioni Euro 5 della famiglia hpe – High Performance Engine – di 300 e 400 cc, capaci di erogare rispettivamente 19 e 26 kW. Propulsori modernissimi abbinati a una ciclistica estremamente efficace e ulteriormente evoluta nel comparto sospensioni, garanzia di performance, doti dinamiche e piacere di guida ai massimi livelli.

Piaggio Beverly ha fatto un importante passo in avanti anche sul fronte della tecnologia, introducendo il sistema keyless, che consente di avviare il veicolo tenendo comodamente in tasca il telecomando. Il più potente Beverly 400 hpe si distingue per il grintoso doppio terminale di scarico e per il cupolino di serie, oltre che per l’adozione di pneumatici più larghi, che assicurano una migliore stabilità a velocità sostenute. Due gli allestimenti: Beverly, con finiture ricercate ed eleganti, e Beverly S, caratterizzato da un’impronta ancora più sportiva.