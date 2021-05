Presentata la Dynavolt Triumph Street Triple 765 RS

Il team Dynavolt Triumph è nato dalla collaborazione tra Triump e PTR. Il debutto in pista delle Dynavolt Triumph Street Triple 765 RS è previsto in occasione dei test ufficiali BSB a Silverstone il 28 e 29 Aprile. L'esordio in gara avverrà al Quattro Group British Supersport 2021

Triumph e PTR hanno dato vita al Team Dynavolt Triumph che parteciperà al Quattro Group British Supersport 2021: questa sarà l’occasione per rivedere all’opera il marchio inglese nel mondo delle competizioni ma soprattuto sarà un bel banco di prova per la Triump Street Triple 765 RS e il suo motore a tre cilindri.

Nuova avventura per la Triump Street Triple 765

I piloti selezionati sono i britannici Kyle Smith e Brandon Paasch che il compito di portare in alto i colori del Team Dynavolt Triumph in questo ritorno in forma ufficiale di Triumph Motorcycles nel mondo delle gare. Il modello utilizzato dai sue piloti sarà la Street Triple RS, una roadster di grande successo a livello globale grazie soprattutto ad un pacchetto altamente performante fatto di una ciclistica perfettamente a punto e ad un motore ricco di coppia che spinge forte a tutti i regimi. In pieno accordo con MSVR e Dorna WorldSBK Organisation (DWO), Triumph supporta pienamente la nuova formula della categoria Supersport che in base al nuovo regolarmente consente la partecipazione di moto dotate di cilindrate e frazionamenti maggiormente differenziati, a tutto vantaggio dell’utente finale e della effettiva corrispondenza tra le moto impegnate nel Campionato e quelle acquistabili per utilizzo stradale.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di testare la nuova formula del Campionato e di mettere in luce la competitività del nostro pacchetto – ha detto Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph –. La nostra ambizione è quella di fare un ulteriore passo in avanti rientrando successivamente nel Mondiale Supersport, un passo importante nel contesto del nostro progetto legato al mondo delle competizioni. Ci piace l’idea di avvicinare ulteriormente le moto che scendono in pista a quelle che ogni cliente potrebbe effettivamente acquistare. Per un costruttore come Triumph, questa prospettiva è fondamentale. Non ci saremmo lanciati in un progetto come questo se non fossimo convinti delle nostre possibilità: la Street Triple è una naked sportiva la deriva a tutti gli effetti dalla Daytona per cui crediamo che la base tecnica, il telaio e le geometrie siano una base ottimale anche per le competizioni. Il motore poi è il nostro 765 Triple, lo stesso propulsore utilizzato in Moto2 nel corso delle ultime due stagioni, per cui posso direi che siamo certi che il nostro pacchetto sia complessivamente molto completo”. “Percepisco grande entusiasmo e non vedo l’ora di portare la moto in pista – ha aggiunto Simon Buckmaster, Team Principal del Dynavolt Triumph Team -. Sono fiducioso ma anche un po’ nervoso perchè si tratta di un progetto del tutto nuovo che parte con l’obiettivo di vincere. Questo è in modo trasparente il nostro obiettivo“. Il debutto in pista delle Dynavolt Triumph Street Triple 765 RS è avvenuto in occasione dei test ufficiali BSB a Silverstone il 28 e 29 Aprile.