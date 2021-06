Presentata la nuova KTM 450 Rally Factory Replica 2022

La nuova KTM 450 Rally Factory Replica 2022 è disponibile in versione Ready to Race, vale a dire pronta all'uso anche nelle condizioni più estreme. La moto verrà realizzata in soli 80 esemplari e sarà venduta a partire da settembre 2021 al prezzo di 25.900 euro. Previsto anche un pacchetto speciale per prendere parte alla Dakar

KTM ha presentato la 450 Rally Factory Replica 2022. Sviluppata in gara dai piloti del Team Red Bull KTM Factory Racing Toby Price, Matthias Walkner e Sam Sunderland, questo modello nasce in ossequio allo spirito Ready to Race ed è stat progettata per consentire ai piloti di tutto il mondo di avere prestazioni di alto livello.

KTM 450 Rally Factory Replica 2022: le caratteristiche

La nuova KTM 450 Rally Factory Replica 2022 ha tra le sue migliori caratteristiche quella di saper reagire alle situazioni più estreme tipiche dei rally ed è in grado di affrontare a gas spalancato le dune del deserto, come di superare con la massima agilità le sezioni più tecniche e guidate. Questa moto è dotata di un potente e affidabile motore monoalbero SOHC con iniezione elettronica da 450 cmq sviluppato in gara, abbinato a una ciclistica rigorosa che risponde ad ogni comando del pilota.

Per caratteristiche tecniche, la 450 Rally Factory Replica è un modello racing a tutti gli effetti essendo equipaggiata con sofisticate dotazioni di serie, tra le quali spiccano il terminale di scarico Akrapovic di alta qualità, la forcella a cartuccia chiusa WP XACT PRO dotata di tecnologia Cone Valve e il monoammortizzatore WP XACT PRO completamente regolabile. Il modello 2022 è stato dotato del nuovo cambio Pankl Racing Systems, che mantiene la stessa rapportatura presente sulle moto ufficiali del Team Red Bull KTM Factory Racing e assicura cambiate più fluide.

KTM 450 Rally Factory Replica 2022: quanto costa

La nuova nata in casa KTM verrà realizzata in soli 80 esemplari e sarà venduta a partire da settembre 2021 al prezzo di 25.900 euro, IVA e spedizione escluse. Per i piloti che fossero interessati a partecipare alla prossima edizione della Dakar, KTM mette a disposizione un pacchetto a pagamento denominato Rally Service che garantisce la fornitura di ricambi e un supporto tecnico a tutti i piloti che correranno con una KTM Rally.