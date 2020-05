Raptor Panigale 1299: il quad da record

Raptor Panigale 1299 monta il motore bicilindrico 1.285 cc della Ducati 1299 Panigale, capace di erogare una potenza massima di 205 cavalli e una coppia massima e 145 Nm di coppia, alloggiato nel telaio della Yamaha Raptor 700. La velocità massima è di 220 km/h

Si chiama Raptor Panigale 1299 l’ultimo lavoro dei polacchi Asg (o se preferite Atv Swap Garage), azienda specializzata nella realizzazione di quad estremi e mai come in questo caso la definizione è corretta, visto che siamo davanti a un incrocio tra Ducati e Yamaha, forte di erogare ben 205 cavalli.

Raptor Panigale 1299: le caratteristiche

Asg è un’azienda polacca nota in tutto il mondo perché specializzata in un settore molto particolare, quello de quad. Ma non quad qualsiasi, anzi. Più sono estremi e più sono frutto del lavoro di Atv Swap Garage. L’ultimo nato si chiama Raptor Panigale 1299. Questo modello è il risultato di swap (cioè la sostituzione del propulsore originale con un’unità più potente) ai limiti della fantasia. Il raptor monta un propulsore che è sinonimo di potenza e prestazioni, il bicilindrico da 1.285 cc della Ducati 1299 Panigale (utilizzato anche dalla Vyrus Alyen), capace di erogare una potenza massima di 205 cavalli e una coppia massima e 145 Nm di coppia.

Valori eccellenti che spingono il Raptor – che pesa appena 200 chilogrammi – fino a raggiungere una velocità massima di 220 km/h. Il motore della Panigale trova alloggiamento nel telaio della Yamaha Raptor 700, ma della casa giapponese resta ben poco altro, visto che il resto della componentistica è stata realizzata ad hoc, come ad esempio tutta la ciclista e l’impianto frenante, per questo progetto davvero originale.