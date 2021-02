Telepass rende gratuito l’abbonamento Family per i motociclisti

Dal 2021 tutti gli appassionati viaggiatori delle due ruote che abbiano già attivo lo Sconto Moto o un altro servizio Telepass riceveranno l'opzione Family a costo zero

Da quest’anno chi ama fare viaggi con la propria due ruote avrà una bella sorpresa se utilizza i servizi marchiati Telepass: tutti coloro che hanno attivo lo Sconto Moto presso un Punto Blu o un Telepass Store e che siano allo stesso tempo titolari di un abbonamento Telepass Pay Plus o Pay X, infatti, potranno ottenere anche il servizio di telepedaggio Telepass Family praticamente a costo zero.

L’offerta è disponibile anche per quei motociclisti che vogliono aderire all’iniziativa rispettando le suddette condizioni fino al mese di aprile 2021, mentre chi già possiede e utilizza il Telepass Family in abbinata allo Sconto Moto e a un servizio Telepass Pay vedrà azzerato, dai 30 giorni successivi all’adesione, il canone di abbonamento richiesto su base mensile. Per attivare l’offerta è sufficiente scaricare la relativa app disponibile sia per i sistemi Android che iOS.

Come concordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con Aiscat – l’Associazione delle concessionarie autostradali – Telepass ha anche annunciato il rinnovo per il 2021 del bonus del 30% sul pedaggio per le due ruote dotate di Telepass Family, ovviamente sempre munite dello Sconto Moto che è disponibile fino alla fine dell’anno.