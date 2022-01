Tra cinema e due ruote: alla scoperta del garage da sogno di Keanu Reeves

L'attore americano Keanu Reeves si è appassionato alle moto durante le riprese di un film in Germania e da allora è diventato collezionista oltre che fondatore del brand ARCH Motorcycle

Keanu Reeves è uno degli attori di Hollywood più famosi e nel corso degli anni si è fatto apprezzare anche per le tanti passioni che ha dimostrato di avere fuori dal set. È un ottimo bassista (tempo fa lo si è visto all’opera anche sul palco del Festival di Sanremo) ma è soprattutto un amante delle moto.

Moto da pista e da off-road: la passione di Keanu Reeves

Reeves non ha mai nascosto la sua passione per le due ruote. Il legame è talmente stretto che è coinvolto nel settore in qualità di co-fondatore del brand ARCH Motorcycle, marchio specializzato nella realizzazione di moto custom. Come contesto dallo stesso attore, l’amore per le due ruote è nato sul set di un film che stava girando in Germania quando vide una sua collega guidare una enduro. Da lì il colpo di fulmine e la voglia di possedere quante più moto possibili.

Il suo garage, col tempo, è diventato un vero e proprio museo con diversi pezzi da collezione come una Kawasaki 600 da enduro, ma anche una Norton Commando 850, una Suzuki GS1100E, una Kawasaki KZ 900, una Kawasaki ZX-10R e una Harley-Davidson Shovelhead del 1984. Insomma, ci sono moto per tutti i gusti, per l’offroad e per la pista. Reeves si è detto amante anche delle Ducati (tra cui la bellissima 998 in colorazione verde scuro dell’immagine di apertura) e forse si spiega così il fatto che, durante le riprese di Matrix Resurrection – uno dei film più attesi quest’anno – sia stata scelta la Scrambler. Ma l’attore canadese è anche un uomo dal cuore estremamente generoso. Nelle ultime ore, infatti, Lad Bible ha rivelato la notizia secondo cui il 70% del cachet percepito dall’attore per Matrix (45 milioni di dollari tra ingaggio e diritti) sarebbe stato devoluto in beneficenza e più precisamente alla ricerca per sconfiggere la leucemia. Calcolatrice alla mano, oltre 30 milioni di dollari e altrettanti motivi per apprezzare l’attore e la persona Keanu Reeves.