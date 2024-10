Dal 5 al 13 ottobre si terranno i primi “Triumph Approved Days”, un evento organizzato da Triumph Motorcycles Italia rivolto agli amanti del marchio britannico e a chi cerca l’occasione giusta per acquistare una moto usata. Durante questo periodo, le Concessionarie Triumph aderenti offriranno la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso zero per l’acquisto di una moto usata in stock, grazie alla collaborazione con AGOS. L’iniziativa è pensata principalmente per le moto coperte dal programma di garanzia ufficiale Triumph Approved, ma si estende anche a tutte le altre moto usate disponibili, inclusi modelli di altre marche.

Triumph Approved Days: dal 5 al 13 ottobre puoi vincere una Daytona 660

Oltre al finanziamento agevolato, Triumph dà ai suoi clienti l’opportunità di partecipare a un concorso per vincere la nuova Daytona 660, una moto esclusiva personalizzabile. Il fortunato vincitore potrà scegliere la livrea della propria Daytona tra due versioni uniche, create in collaborazione con SKDA: la sofisticata “Royal Chrome Green/Gold” o la più sportiva “Royal Chrome Red”. Per partecipare al concorso, basta visitare una Concessionaria Triumph durante i Triumph Approved Days e richiedere la cartolina dedicata, che contiene un codice alfanumerico univoco necessario per registrarsi online sul sito ufficiale.

L’estrazione del premio avverrà entro la fine di ottobre tra tutti gli iscritti. Triumph invita tutti i potenziali clienti a verificare gli orari di apertura degli showroom, che per l’occasione saranno prolungati, e a localizzare il punto vendita più vicino tramite il sito web dedicato.