Triumph Tiger 900 si rinnova e si migliora

Le nuove Triumph Tiger 900 sono dotate del nuovissimo motore tre cilindri da 888cc Euro 5, col 10% di coppia massima in più e 95 CV di potenza massima. Il propulsore offre un'accelerazione più esuberante e una ripresa migliore. I prezzi partono da 11.800 euro

Triumph rinnova la propria gamma di media cilindrata rinnovando la Tiger 900 che ora monta un motore tre cilindri da 888 cc più reattivo ed esuberante, è dotata di dotazioni tecniche di alto livello, tecnologia all’avanguardia e uno stile più aggressivo e moderno, sono gli elementi chiave per diventare il nuovo punto di riferimento della categoria. Inoltre, i nuovi modelli Tiger 900 sono significativamente più leggeri rispetto alle precedente generazione, assicurando più versatilità, agilità ed una guida efficace.

Nuova Triumph Tiger 900: le caratteristiche

La nuova generazione di Triumph Tiger si fa in tre: Tiger 900 Rally e Rally Pro, equipaggiata per stupire nell’offroad più impegnativo e per garantire un elevato comfort su strada; Tiger 900 GT e GT Pro, raffinata e pronta a tutto, dal commuting urbano al lungo viaggio; Tiger 900, il modello entry della famiglia accessibile e orientata alla strada, evoluta nel design e nella guida. Le moto sono dotate del nuovissimo motore tre cilindri da 888cc Euro 5, col 10% di coppia massima in più e 95 CV di potenza massima. Il propulsore offre un’accelerazione più esuberante e una ripresa migliore da sesta marcia della generazione precedente. In più Tiger 900 è caratterizzata da un suono più aggressivo, profondo e coinvolgente del tre cilindri. Il nuovo doppio radiatore ha dimensioni contenute e un minore volume del liquido refrigerante. Questa caratteristica migliora il raffreddamento e riduce il calore percepito dal pilota, oltre a migliorare il look adventure della moto. La nuova configurazione consente un ulteriore spostamento del motore in avanti, con conseguente ottimizzazione del baricentro e una migliore distribuzione del peso che consente maneggevolezza ed equilibrio alle basse velocità.

I miglioramenti alla coppa dell’olio e al sistema di raffreddamento assicurano un’ottima luce a terra. Tra le novità c’è anche un nuovo airbox, con un nuovo filtro dell’aria più accessibile, oltre a una frizione antisaltellamento a coppia assistita per un maggior comfort del pilota. La nuova generazione 900 offre una guida agile e dinamica, grazie ad un risparmio di peso fino a 5 kg rispetto alla precedente generazione. Il nuovo telaio a traliccio in acciaio è più leggero, ed ha una struttura modulare, con telaietto posteriore in alluminio e pedane passeggero imbullonati, garantendo una configurazione votata all’avventura e alla guida in fuoristrada. I freni sono Brembo Stylema con pinze monoblocco. L’attitudine touring è migliorata grazie al nuovo serbatoio da 20 litri. La strumentazione TFT da 7″ è una chicca, come il sistema di connettività My Triumph integrato (solo GT Pro e Rally Pro) ABS e controllo di trazione con funzione cornering, gestito da una piattaforma inerziale evoluta sono esclusiva di GT e GT Pro, Rally e Rally Pro. Per i possessori di patente A2 è possibile acquistare la versione depotenziata.

Le sospensioni della nuova gamma, Marzocchi e Showa di alta qualità, sono ottimali per offrire la massima versatilità, e rappresentare un punto di riferimento nella dotazioni delle moto Adventure di media cilindrata. Il modello GT Pro è dotato di sospensione posteriore regolabile elettronicamente. L’ergonomia è stata ottimizzata, per assicurare il massimo comfort nell’utilizzo touring, in fuoristrada e in qualunque altra situazione. La sella è più stretta, mentre il manubrio è più vicino di 10 mm, per una posizione di guida più confortevole e un maggior controllo del pilota da fermo e in movimento. Inoltre, ogni versione ha una posizione delle pedane dedicata ed una regolazione della sella in due livelli. Ciò consente al pilota di modificare l’altezza della seduta di 20 mm in base alle proprie preferenze.

Le sei modalità di guida regolano la risposta dell’acceleratore e le impostazioni di ABS e controllo di trazione per assicurare il massimo controllo del pilota in tutte le condizioni di guida. La nuova funzione anti-stall nelle modalità di guida Off-Road e Off-Road Pro aumenta automaticamente il numero di giri ai bassi regimi per evitare lo spegnimento. La modalità di guida Off-Road Pro, esclusiva del modello Rally Pro, è la configurazione fuoristrada più estrema per un’avventura fuoristrada avanzata, con ABS e controllo di trazione disattivati e una risposta adeguata all’offroad dell’acceleratore.

Anche l’illuminazione è tutta nuova ed è affidata a un sistema full-LED, con DRL (daytime running lights). I modelli GT Pro e Rally Pro sono inoltre dotati di fendinebbia ausiliari a LED per una maggiore capacità di guida su lunghe distanze. GT Pro & Rally Pro sono dotate di Triumph Shift Assist che riduce l’affaticamento del pilota e migliora la guida grazie alla possibilità di inserire e scalare le marce senza frizione, senza chiudere il gas.

Nuova Triumph Tiger 900: colori e prezzi

Tiger 900 Rally & Rally Pro sono disponibili nei colori Matt Khaki, Sapphire Black e Pure White; Tiger 900 GT & GT Pro in Korosi Red, Sapphire Black e Pure White; Tiger 900 in Pure White Il prezzo base di Tiger 900 base sarà di 11.800 euro.