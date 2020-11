TVS-Norton: il 2021 segna l’arrivo (finalmente) della V4RR

TVS-Norton V4RR verrà prodotta a Donington e dovrebbe arrivare sul mercato nel 2021. Il cuore pulsante è un motore V4 da 1200 cm3 capace di erogare 200 CV di potenza massima. Di altissimo livello ciclista e dotazione tecnologica

Dopo tanta attesa sembra essere arrivato il momento dell’uscita della V4RR, la supersportiva di casa TVS-Norton che verrà prodotta nel Regno Unito e che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2021 con un super motore e soluzioni tecniche raffinate.

TVS-Norton V4RR: l’attesa dovrebbe essere finita

TVS-Norton V4RR è stata presentata agli appassionati lo scorso mese di aprile ma dopo ha fatto perdere le sue tracce, come se fosse sparita con un colpo di gas tra le curve del destino. Gli appassionati del marchio d’oltre Manica avevano, forse, perso le speranze di vederla sul mercato, ma una notizia circolata sul web nelle scorse ore ha riacceso la fiammella. Questo è possibile grazie all’avvento di TVS, produttore indiano che qualche tempo fa ha rilevato il Norton per un cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, ponendo così fine ai guai finanziari del brand inglese e iniziando a progettare un futuro radioso come tempo fa.

TVS ha portato importanti risorse finanziare ma anche tanto slancio a livello creativo e grazie a questo sono in arrivo sei modelli ispirati alle Norton del passato, ma a inaugurare questa nuova era Norton sarà, appunto, la V4RR che, una supersportiva che sarà caratterizzata da soluzioni tecniche di altissimo livello tecnologico, soluzioni raffinate e un super motore V4 da 1200 cm3 capace di erogare 200 CV di potenza massima. Il propulsore sarà inserito in un telaio a traliccio in tubi d’alluminio, materiale usato anche per il forcellone. Le sospensioni saranno Ohlins di ultima generazione, mentre l’impianto frenante non poteva che essere affidato a Brembo. Insomma, ora che tutto a Donington sembra essere tornato alla normalità, non resta che aspettare l’arrivo anche dalle nostra parti della TVS-Norton V4RR.