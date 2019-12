Una Zero Motorcycles DSR Black Forest Edition per attraversare l’Africa

Thomas Jakel e Dulcie Mativo hanno completato con successo il loro viaggio attraverso l'Africa in sella a una Zero Motorcycles DSR Black Forest Edition, la motocicletta elettrica da turismo progettata da Zero Motorcycles, in sei mesi, 20 paesi e un'epica corsa di 15.000 chilometri

Dopo sei mesi, 20 paesi e un’epica corsa di 15.000 chilometri, Thomas Jakel e Dulcie Mativo hanno completato con successo il loro viaggio attraverso l’Africa in sella a una Zero Motorcycles DSR Black Forest Edition, la motocicletta elettrica da turismo progettata da Zero Motorcycles. L’ultima sosta lungo la West Route of Africa ha coinciso con la consegna della motocicletta elettrica al distributore per il Sud Africa “Fire it Up” con sede a Johannesburg il 10 dicembre.

Thomas Jakel e Dulcie Mativo: in viaggio per l’africa senza emettere emissioni

Thomas Jakel (33 anni) e Dulcie Mativo (24 anni), con il loro viaggio, hanno voluto ispirare i potenziali sostenitori con il progetto Africa-X e suscitare interesse per l’imprenditoria sociale. Durante la spedizione i due protagonisti hanno intervistato i fondatori di start-up di diversi settori: mobilità, energia, agricoltura, sanità, servizi igienico-sanitari, istruzione e altri ancora. All’inizio del 2020 Jakel e Mativo pubblicheranno le impressioni del loro progetto Africa-X come ispirazione per i potenziali imprenditori, coprendo con interviste e un documentario di viaggio attraverso social media e podcast. “Vogliamo ispirare quante più persone possibile a diventare responsabili del cambiamento e aiutare a sviluppare soluzioni per le sfide imminenti – afferma Jakel -. Sia in Africa, in Europa o altrove. Attraversare l’Africa su una motocicletta elettrica richiede un’attenta pianificazione. Ma con uno stile di guida accorto e sufficienti interruzioni di ricarica, di solito durante la notte, la moto Zero a bassa manutenzione si è rivelata partner affidabile per il progetto Africa-X, l’avventura elettrica attraverso il Continente africano“. Zero DSR Black Forest Edition non è stata solo un mezzo di trasporto. In diverse occasioni il veicolo stesso o la sua ricarica costituivano gli argomenti principali di conversazione durante il viaggio.

“Abbiamo scioccato molti con il nostro piano avventuroso di seguire un tale percorso con una motocicletta elettrica – ha sottolineato Mativo -. La Zero è stato un buon modo per connettersi con le persone“.