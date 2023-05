Verge TS: arriva la Mika Hakkinen Signature

La moto sarà prodotta in appena 100 esemplari (una di proprietà dell'ex campione finlandese di Formula 1) e costerà quasi 80.000 euro

Una moto unica per caratteristiche e prezzo: stiamo parlando della Mika Hakkinen Signature realizzata da Verge TS per l’ex campione finlandese di Formula 1 e pochi altri fortunati.

Verge TS Mika Hakkinen Signature: le caratteristiche

Design, motore e prezzo: tutta sulla Verge TS Mika Hakkinen Signature è oltre gli schemi. Dal punto di vista estetico si possono apprezzare tantissimi dettagli in fibra di carbonio che creano un bellissimo contrasto con la sella in pelle. La moto ha ricevuto l’esclusivo trattamento superficiale in ceramica anti-graffio, con doppie tonalità cromatiche della livrea. Le sospensioni sono nere, come alla pregiata custodia in pelle per conservare le chiavi di avviamento.

La casa produttrice ha confermato i dati prestazionali con il motore con 102 kW di picco integrato nella ruota posteriore, priva del mozzo. La coppia istantanea è di 1000 Nm, l’autonomia dichiarata di 350 km e la velocità massima? 200 km/h. Per ricaricarla, possono bastare 35 minuti. La moto, prodotta in appena 100 esemplari, è già disponibile presso i rivenditori Verge a una prezzo di 80.000 euro, per pochi anche questo