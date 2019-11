Yamaha: Tracer 700 e TMAX si prendono la ribalta a EICMA 2019

Lo scooter sportivo, forte di 275.000 unità vendute, torna di in due versioni TMAX e TMAX Tech MAX. La nuova Tracer 700 è stata pensata per i piloti che vogliono prestazioni sportive ed emozioni forti, con una versatilità a tutto tondo e un pizzico di cattiveria

Tra i brand più attivi alla prossima edizione di EICMA ci sarà Yamaha che alla kermesse milanese – che aprirà i battenti martedì con le prime esposizioni riservate alla stampa – porterà tante novità tra moto e scooter.

Yamaha a EICMA tra vintage e prestazioni

Ispirate al passato, le Yamaha Sport Heritage neo-rétro traggono l’ispirazione da alcuni dei modelli più iconici della casa, che hanno contribuito a cambiare il panorama del motociclismo negli ultimi settant’anni. Combinando una tecnologia di frontiera con un design senza tempo, la filosofia Yamaha Faster Sons è la forza propulsiva che ha portato alla creazione di una gamma d modelli entusiasmanti e carismatici, capaci di catturare l’essenza del motociclismo. Sono moto dalla personalità fuori del comune che rendono omaggio al passato con i loro magnifici componenti, e regalano ai piloti la profonda gratificazione di un’esperienza di guida speciale, insieme all’orgoglio di possedere un modello unico. Per il 2020 XSR sarà disponibile nella grintosa e accattivante nuova colorazione 80 Black con l’evocativa grafica in nero, rosso e oro sul copri serbatoio e anche sugli esclusivi fian- chetti in tinta. Questo design senza tempo è ispirato al look caratteristico di Yamaha negli anni ’80 e rende omaggio all’iconica Special Edition Yamaha RZ250, la prima generazione dei leggendari modelli a 2 tempi raffreddati ad aria che dominavano la strada. XSR700 e XSR900, invece, saranno disponibili nella nuova livrea Racing Red con il co- pri serbatoio rosso, bianco e nero, il parafango anteriore in rosso pieno e i cerchi color oro, questa splendida Sport Heritage celebra le moto da competizione Yamaha che si sono dimostrate vincenti nel passato. Per il 2020 Yamaha offre una delle gamme più interessanti e attraenti nel segmento dello sport touring con un range di modelli unici e distintivi da 1300 cc a 700 cc come FJR, NIKEN e Tracer.

Proprio la nuova Tracer 700 è stata pensata per i piloti che vogliono prestazioni sportive ed emozioni forti, con una versatilità a tutto tondo e un pizzico di cattiveria. Caratterizzata da una carrozzeria completamente nuova e da un nuovo “muso” aggressivo, la nuova Tracer 700 è il tipo di moto che può davvero fare quasi tutto, vicino o lontano, in città o su strade aperte. Spinta dalla prima versione Euro5 del leggendario motore bicilindrico CP2 da 689cc, il modello 2020 porta il concetto di sport tourer a un livello superiore. Con il nuovo look dinamico e il miglior rapporto peso/potenza della categoria, insieme ad un’ergonomia migliorata e a specifiche generali più avanzate, Tracer 700 è progettato per erogare emozioni.

Re TMAX guida la pattuglia degli scooter

Lanciato nel 2001, TMAX è lo scooter di maggior successo di sempre. Dopo più di 275.000 unità vendute, la versione

2020 si presenta come la più sportiva e potente in 20 anni di storia del segmento Scooter Sport. Con un motore di cilindrata superiore (560 cc) e un design della carena più dinamico e aggressivo, il nuovo TMAX alza l’asticella delle prestazioni. Lo scooter sarà venduto in due versioni: TMAX e TMAX Tech MAX, entrambi progettati per rafforzare ulteriormente lo status dello scooter tra i clienti già affezionati e attirarne di nuovi dai segmenti dei maxi scooter e degli scooter. Il nuovo modello rispetta l’iconico design delle origini ed è modellato dal DNA sportivo della famiglia MAX, che ha costruito il suo straordinario successo.

Yamaha è uno dei leader nel segmento Urban Mobility, con una gamma di modelli dal peso contenuto che si rivolgono a un ampia fascia di pubblico. Introdotto nel 2014, il Tricity 125 è stato il primo veicolo Leaning Multi-Wheel (LMW), e negli ultimi 4 anni si è affermato come importante protagonista della gamma Urban Mobility Yamaha, con oltre 15.000 esemplari venduti in Europa. Yamaha sta portando il segmento Urban Mobility a un livello superiore con il nuovo Tricity 300, un modello a 3 ruote intelligente e moderno, con un prezzo competitivo e specifiche al vertice della categoria. Facile da guidare anche per automobilisti con patente B, sarà il mezzo ideale in città