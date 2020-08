Yamaha Tricity diventa uno scooter da campeggio

Gli allestitori giapponesi di Ysp Yokohama Totsuka hanno dotato uno Yamaha Tricity di tetto in plexiglass, barre porta pacchi e tenda da campeggio per renderlo adatto a delle vacanze magari non così confortevoli, ma sicuramente originali

L’estate 2020 ci ha permesso di riscoprire diversi modi di vivere le nostre vacanze, tra mete e modi di viaggerà alternativa, ma quello di cui parliamo oggi è davvero unico: c’è chi, infatti, ha preso uno Yamaha Tricity è l’ha trasformato in uno scooter da campeggio. Ecco come.

In vacanza in sella a uno Yamaha Tricity

Gli scooter a tre ruote sono sempre più una realtà delle nostre strade, ma se vi dicessimo che c’è un modello che è diventato uno scooter da campeggio? Non stiamo scherzando. L’idea è venuta agli allestitori giapponesi di Ysp Yokohama Totsuka che hanno preso uno Yamaha Tricity e l’hanno adatto per diventare un vero e proprio veicolo adatto per passare le vacanze (magari non troppo lunghe) con una buona dose di comodità. Lo speciale kit comprende una parte in plexiglass che ricopre il veicolo e due barre che fungono da portapacchi su cui legare tutto l’occorrente per passare dei giorni fuori casa. Ma non è tutto: della dotazione fanno parte una tenda da campeggio che si monta agganciando una parte al tetto del Tricity e l’altra al terreno grazie a dei picchetti. Questo veicolo vi ha incuriositi? Averne uno, però, non sarà semplicissimo, visto che la commercializzazione per ora è prevista solo in Giappone.