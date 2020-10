Zero Motorcycles: presentata la gamma 2021

Ecco i modelli che nel 2021 saranno proposti da Zero Motorcycles, il principale costruttore di moto elettriche al mondo. Dalla sportiva alla cittadina fino alla dual sport ogni motociclista può trovare il proprio mezzo a emissioni zero

In questo anno orfani di Eicma, le aziende presentano la propria gamma modelli un po’ sottotono… ma non significa che non ci siano proposte interessanti… è il caso di Zero Motorcycles, azienda californiana leader nel settore delle moto elettriche. Il suo listino si apre con un gradito ritorno: la sportiva carenata SR/S che era stata lanciata a inizio anno attirando le attenzioni dei motociclisti più sportivi. La sua carenatura permette alla Zero SR/S un’efficienza e un’autonomia (in autostrada) migliorata ben del 13% rispetto alla sorella nuda.

Come tutte le Zero utilizza i sistemi operativi all’avanguardia Zero Cypher, una tecnologia leader del settore in grado di offrire potenza, controllo e connettività. Alle note e apprezzate virtù dinamiche la gamma Zero quest’anno si arricchisce di nuove grafiche e nuovi colori per tutti i modelli.

La gamma modelli 2021 ha un particolare valore per Zero Motorcycles, perché molto particolare è stato (come per tutti) il 2020… un anno di difficoltà ma anche di opportunità e perfino di crescita, come si evince dalle parole di Sam Paschel, CEO di Zero Motorcycles: “Le sfide che hanno toccato tutti nel 2020 hanno creato alcune opportunità uniche per Zero Motorcycles, tra cui un incredibile incremento delle vendite del nostro modello dual sport. La nostra struttura è stata chiusa ben due volte a causa della pandemia e dei recenti incendi, questo ci ha permesso di fare una pausa di riflessione e di rivedere strategicamente la nostra area di mercato, apportando così alcuni miglioramenti che si riveleranno utili negli anni a venire”.

L’azienda ha continuato a produrre, su base annuale, più motociclette elettriche di qualsiasi altro concorrente: anche nelle imprevedibili circostanze del 2020, Zero è riuscita a trasformare i punti di forza le difficoltà, fornendo ancora una volta la gamma di prodotti più completa di moto elettriche del settore. Alcune novità riguardano il design e l’ergonomia: la posizione ribassata delle pedane, un’altezza più elevata del manubrio e sospensioni ottimizzate hanno permesso di migliorare il comfort e offrire un’esperienza di guida più rilassata.

Questi aggiornamenti, abbinati al sistema operativo Zero Cypher III, garantiscono prestazioni esaltanti dal punto di vista dinamico e una guida più uniforme e sicura indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale. Il lavoro combinato con i sistemi MSC integrati Bosch e l’ABS cornering brake control garantiscono un ottimale controllo della trazione e della coppia, con il risultato di una guida sempre adrenalinica. Ovviamente anche i modelli 2021 possono contare sulle innumerevoli informazioni raggiungibili comodamente via app…

MODELLI STRADALI 2021

La SR/S 2021 è disponibile noi colori Cerulean Blue e Skyline Silver, nei modelli standard e premium con prezzi di vendita rispettivamente di €22.080 e €24.340.

La premiata SR/F, che ha cambiato il corso del settore dei veicoli elettrici, sarà disponibile nei nuovi colori Black/Silver e Mint/Red (con ruote nere). Novità per il 2021: le versioni SR/F Standard e Premium saranno dotate di cupolino. I contrappesi del manubrio in alluminio, le manopole riscaldate e il caricabatterie di bordo da 6 kWh sono confermate nella versione Premium. I prezzi di vendita della SR/F 2021 Standard e Premium sono rispettivamente di €21.320 e €23.570. (Qui trovate la prova della Zero SR/F)

La SR, il modello da strada hot rod originale di Zero, sarà disponibile nei nuovi colori Red/Black a un prezzo di €18.140.

Massimo equilibrio tra potenza e peso per la guida entry-level è invece espresso dalla S ZF14.4 11kW, l’originale naked elettrica di Zero, disponibile nei nuovi colori Grey/Blue per €16.700.

Zero FXS 2021, modello dedicato al commuting cittadino leggero, agile e divertente da guidare, si presenta nel nuovo colore Grey/Gold. Disponibile anche nella versione da 11kW allo stesso prezzo di €13.480. (La prova della “vecchia” Zero FXS la trovate qui),

MODELLI DUAL SPORT 2021

La gamma Zero Dual Sport 2021 si compone dei modelli FX, DS, DSR e DSR Black Forest, disponibile in nuovi colori e opzioni grafiche, è la “linea” dedicata al motociclista che si dedica sia ai viaggi avventurosi sia agli spostamenti su strada.

L’ammiraglia della gamma è rappresentata dalla Zero DSR Black Forest 2021: equipaggiata per ogni tipo di percorso possibile, con bauletto e borse laterali, barre di protezione paramani, cupolino turismo, presa 12 V per accessori, griglia sul faro e antinebbia. La DSR Black Forest è disponibile nella versione “All Black” a €21.410.

Per i motociclisti che cercano l’avventura assoluta la Zero DSR 2021 offre un’autonomia di ricarica fino a 328 km. La moto combina performance entusiasmanti con un’incredibile gamma di accessori. Disponibile in Matte Brown/Gold al prezzo di vendita di €18.140.

La Zero DS ZF14.4 11kW 2021 è la perfetta elettrica dual sport, disponibile nei nuovi colori Matte Grey/Green a un prezzo di vendita di €16.700.

Con 146 km di autonomia massima la Zero FX 2021 è disponibile anche nella nuova colorazione Black/Green e un alimentatore da 7,2 kWh, al prezzo di €13.480.