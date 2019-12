CIR 2019: a Peugeot il titolo Costruttori nel Campionato 2 Ruote Motrici

Dopo il Titolo Piloti, Peugeot Sport centra anche quello Costruttori nel Campionato Due Ruote Motrici, grazie alle prestazione della 208 R2 affidata a Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella

Un dominio interrotto solamente nell’ultima prova del Campionato Italiano Rally, quel Tuscan Rewind in cui, nonostante una partenza tutta all’attacco, l’equipaggio ufficiale di Peugeot Sport è stato costretto al ritiro per un contatto a muro durante la PS3. Questo, fortunatamente, non ha compromesso una stagione 2019 esaltante per Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, che hanno portato la Casa del Leone al successo nel Campionato Due Ruote Motrici al volante della loro 208 R2.

Il reparto corse francese ha messo in bacheca, quindi, sia il Titolo Piloti che quello Costruttori: la prova definitiva delle capacità dei due piloti italiani e della loro vettura, che dall’anno prossimo sarà sostituita dalla nuovissima Peugeot 208 Rally 4, sviluppata da Peugeot Sport a partire dalla nuova 208.

Una soddisfazione incredibile che è stata sottolineata dagli stessi portacolori che hanno portato al successo quest’anno la Casa del Leone: ““Che il Tuscan per noi non fosse una passerella lo avevamo detto alla vigilia – ha affermato Tommaso Ciuffi – Volevamo portare punti importati per il Tricolore Marche e abbiamo attaccato fino dai primi chilometri di speciale. Purtroppo abbiamo commesso un errore a causa di una distrazione e la nostra vettura, per ragioni di sicurezza, non era in grado di proseguire. Siamo comunque entusiasti che i tanti piloti che corrono con la 208 R2 abbiano contribuito in maniera importante a questo successo”.

Volete un resoconto di com’è andata la stagione 2019 del Campionato Due Ruote Motrici per Peugeot Sport? Date un’occhiata al video qua sotto!