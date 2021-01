Dakar 2021: il francese Pierre Cherpin muore nella settima tappa

Il gentlemen driver nato in Francia è caduto dalla sua Husqvarna e ha riportato un trauma cranico che l'ha fatto entrare in coma indotto e che, alla fine, si è rivelato per lui fatale

Il Rally Raid più famoso al mondo, la Dakar, si rende tristemente famoso anche quest’anno per un’altra vittima, la 31esima per la precisione dopo la morte nell’edizione dell’anno scorso di Paulo Goncalves: stavolta è toccato al francese Pierre Cherpin, imprenditore di 52 anni alla sua quarta partecipazione in questa competizione d’endurance dopo le precedenti tre in Sud America. Nonostante l’età, la volontà di vedere luoghi completamente sconosciuti come quelli dell’Arabia Saudita aveva spinto il pilota transalpino a tentare quest’ultima avventura sulla sua Husqvarna #111 iscritta nella classe “Original by Motul”, che però l’ha tradito sul più bello al km 178 della settima tappa.

Qui Pierre ha perso il controllo ed è caduto riportando un grave trauma cranico per il quale l’elicottero di soccorso è intervenuto d’urgenza al fine di trasferirlo verso il vicino ospedale di Sakaka: qui l’intervento chirurgico effettuato dall’equipe medica l’aveva portato in un coma indotto che poi si è stabilizzato per cinque giorni, al punto da far pensare prima allo spostamento verso la città di Jeddah e poi al volo diretto verso Lille, in Francia, dove sarebbe stato accolto in un altro ospedale specializzato. Durante il volo di trasferimento in patria, tuttavia, il suo cuore ha smesso di battere: non era un professionista, bensì un “gentlemen driver” senza alcuna ambizione di classifica ma con la curiosità di visitare posti inesplorati come quelli caratterizzati dalle dune e dai deserti arabici.

Alla conclusione della sesta tappa era 77esimo nella classifica assoluta, ma a lui questi dettagli non interessavano. Pierre era contraddistinto da una personalità avventurosa, da vero pioniere, che a causa di un errore di valutazione non potrà alimentare mai più. “Sono un dilettante, non voglio vincere ma scoprire paesaggi che non avrei mai avuto l’opportunità di vedere diversamente – aveva commentato all’inizio della Dakar – Tutto è emozionante: andare in moto, vivere la propria passione, conoscere se stessi“.