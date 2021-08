Da pilota a genitore: Valentino Rossi diventa papà!

Sono passate giusto due settimane dal suo annuncio che lo porterà ad appendere il casco al chiodo a fine stagione, ma a quanto pare Valentino Rossi vuole rimanere ancora al centro della scena: nella giornata di ieri, infatti, il Dottore di Tavullia ha annunciato con un “cinguettio” su Twitter il suo passaggio definitivo da pilota a… genitore, dal momento che la sua compagna, Francesca Sofia Novello, è incinta e in attesa di una bambina.

“Dopo un’attenta visita, possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina“, queste le parole riportate sul social network, che daranno vita molto probabilmente al capitolo più bello della sua vita. Niente più motori e corse, ma piuttosto pannolini e biberon! A meno che la futura “Rossi” non erediti i geni del padre…

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021