Hyundai punta al Mondiale WRC 2022 con la i20 N Rally1 ibrida!

A meno di dieci giorni dal debutto nel Mondiale Rally 2022, Hyundai Motorsport ha presentato la sua nuova arma: la i20 N Rally1, prima vettura ibrida del WRC

Giusto in tempo: il Mondiale WRC 2022 è pronto a partire con il Rallye di Monte-Carlo in programma il prossimo fine settimana del 20-23 gennaio e Hyundai Motorsport non si è fatta trovare impreparata, presentando nei giorni scorsi la sua nuova “arma” con la quale andare a caccia del Titolo Piloti e Costruttori nella neo-nata classe Rally1, destinata alle vetture con powertrain ibrida plug-in.

Il suo nome è Hyundai i20 N Rally1, che aprirà l’era elettrificata del Mondiale Rally proponendo un’aerodinamica semplificata e una meccanica che porta in dote innanzitutto una versione migliorata dell’1.6 turbo-benzina da 380 cavalli della passata stagione. Quest’ultimo sarà affiancato da un motore elettrico aggiuntivo da 100 kW installato al retrotreno insieme al pacco batterie della Compact Dynamics, che richiederanno un nuovo approccio alla guida (e alle tecniche di frenata) su sterrato a causa sia della diversa erogazione di potenza che del peso maggiore dell’intera vettura.

La i20 N Rally1, inoltre, sarà caratterizzata da una nuova livrea a tre colori, che manterrà l’azzurro pastello come base mischiandolo con il blu e il rosso tendente all’arancione assieme a delle speciali decalcomanie stilizzate a forma di circuito elettrico su fiancate e passaruota, simboli della “rivoluzione elettrificata” che il mondo del World Rally Championship andrà incontro a partire da questa stagione. La line-up di piloti? Al volante della nuova Hyundai ibrida sono stati confermati Thierry Neuville, Ott Tanak, il nostro Dani Sordo e la new-entry Oliver Solberg.

“Il Mondiale Rally vedrà correre le vetture più avanzate sotto il profilo tecnico e guidate dai migliori equipaggi – ha commentato Scott Noh, Presidente di Hyundai Motorsport – Il 2022 porterà il WRC a un altro livello e per un marchio come Hyundai è importante essere associati alla tecnologia all’avanguardia: siamo felici che il Mondiale Rally abbia abbracciato l’ibrido, avvicinando ulteriormente il motorsport alle attività automotive“.