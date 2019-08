F1 2019, GP del Belgio: gli orari tv Sky e TV8 di Spa-Francorchamps

Il Mondiale di F1 2019 torna in pista questo fine settimana con il 13esimo round stagionale, il GP del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps

Il mese di agosto è ormai giunto al termine e con sé porta via un po’ per tutti le vacanze estive: in particolare quelle dei piloti di Formula 1, che a quasi un mese di distanza dall’ultima gara in Ungheria torneranno presto in pista per il prossimo appuntamento del Mondiale 2019. Nell’imminente fine settimana del 30 agosto – 1 settembre, infatti, il Circus iridato tornerà a dare spettacolo sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, che domenica darà il via a quel GP del Belgio in cui riprenderà la sfida per il Titolo tra Mercedes, Red Bull e Ferrari.

Il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton rientra dalle vacanze estive con 62 punti di vantaggio sul suo diretto inseguitore, un Valtteri Bottas recentemente rinfrancato dal suo rinnovo contrattuale con il team di Brackley per il 2020. Il finlandese, tuttavia, dovrà guardarsi le spalle dall’arrembante Max Verstappen, che vorrà certamente rifarsi dopo aver perso lo scorso GP di Ungheria a soli due giri dalla bandiera a scacchi.

Tutti gli occhi degli italiani, ovviamente, saranno puntati sulle Ferrari di Vettel e Leclerc, passate a terza forza nella Classifica Piloti ma pronte a dare battaglia per raggiungere il tanto sospirato gradino più alto del podio, ancora un tabù in questa stagione. L’anno scorso proprio qua in Belgio Seb ottenne la sua ultima vittoria iridata, ed è da allora che è praticamente a digiuno di successi nella massima serie iridata: riuscirà a rompere questa maledizione in questo weekend?

Il 13esimo round del Mondiale di F1 2019 sarà trasmesso in diretta sul canale 207 Sky Sport F1 e in differita sull’emittente in chiaro TV8 del digitale terrestre.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 30 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 31 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 1 settembre

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 31 agosto, ore 18.00

Gara: domenica 1 settembre, ore 18.00