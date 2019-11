F1 2019, GP del Brasile: Max Verstappen firma la seconda pole position in carriera ad Interlagos

L'olandese della Red Bull ha messo insieme un giro praticamente perfetto sul circuito di Interlagos, mettendo in riga Sebastian Vettel e Lewis Hamilton

Quest’anno ha ottenuto la sua prima pole position durante il GP di Ungheria, ma era solo questione di tempo prima che ne firmasse ufficialmente un’altra… Dopo la penalità ricevuta in Messico che gli ha impedito di scattare davanti a tutti, Max Verstappen ha suonato oggi la carica sul circuito di Interlagos, inventandosi un giro praticamente perfetto già in Q2 per poi replicarlo nell’ultimo turno di qualifica.

L’olandese ha fatto volare la sua Red Bull su uno dei circuiti dove è sempre riuscito ad esprimersi al meglio, fermando il cronometro sull’1’07”508: un tempo eccezionale per il capitano del reparto corse di Milton Keynes, con il quale è riuscito a mettere in riga due Campioni del Mondo dal calibro di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

ALL’ULTIMO MOMENTO

Mentre la Red Bull può far festa, la delusione si fa strada tra i due piloti della Scuderia Ferrari: dopo aver dominato il venerdì di libere, Vettel e Leclerc non sono riusciti a concretizzare il potenziale a loro disposizione. Solamente il tedesco è stato capace di avvicinarsi a Verstappen, anche se alla fine ha pagato un distacco di 123 millesimi che pesa parecchio, soprattutto per la grande velocità di cui la SF90 è ormai capace su ogni tracciato in cui viene portata in pista.

Sebastian domani scatterà dalla prima fila, mentre inaugurerà la seconda il capitano della Mercedes Lewis Hamilton: il britannico è riuscito a soffiare all’ultimo momento utile la terza posizione in griglia al giovane Leclerc, che invece si è dovuto accontentare della quarta piazza… virtuale. Sì, perchè domani il monegasco in realtà dovrà partire dalla 14esima casella, dal momento che dovrà scontare la penalità di 10 posizioni per la sostituzione della power unit sulla sua Rossa.

UN SECONDO DI DIFFERENZA

Al fianco di Hamilton, quindi, domani scatterà il suo compagno di squadra, un Valtteri Bottas staccato di 366 millesimi dalla vetta che precederà la seconda guida della Red Bull, Alexander Albon. Il thailandese inaugurerà la terza fila con al suo fianco la Toro Rosso di Pierre Gasly, “primo degli altri” con ben 1 secondo e tre decimi da recuperare sulla pole position di Verstappen.

Rispetto ai primi tre top team, la monoposto di Faenza è risultata più lenta sul giro secco di quasi un secondo, nonostante fosse la più veloce rispetto a tutte le altre squadre presenti nel paddock del Circus iridato. Si prospetta un Gran Premio dalla doppia faccia, con le prime sei vetture (cinque più quella di Leclerc in rimonta dalle retrovie) protagoniste di una gara… e le restanti di un’altra.