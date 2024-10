F1 Brasile: il Gran Premio di Formula Uno di San Paolo

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1, noto oggi come Gran Premio di San Paolo, è uno degli appuntamenti più iconici del campionato mondiale di F1. Disputato presso l’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, questo evento ha una lunga tradizione che inizia nel 1973.

Nonostante il nome ufficiale sia cambiato per riflettere il maggiore coinvolgimento della Città di San Paolo, la gara continua a essere conosciuta come il GP del Brasile, mantenendo intatta la sua importanza storica.

In questo articolo vedremo nel dettaglio la storia, le caratteristiche e i piloti, i costruttori e i motori più vincenti di sempre su questo iconico tracciato.

Storia del GP di F1 in Brasile

Il Gran Premio del Brasile è un evento chiave del calendario della Formula 1 sin dal 1973, quando la prima gara ufficiale si tenne sul Circuito di Interlagos a San Paolo. Prima di quella data, nel 1972 si era già svolta una gara non valida per il mondiale. Negli anni ‘80, la competizione si trasferì temporaneamente a Jacarepaguá, nei pressi di Rio de Janeiro, prima di tornare definitivamente a Interlagos nel 1990.

Il GP del Brasile è noto per essere spesso decisivo nell’assegnazione del titolo mondiale, avendo ospitato alcuni dei momenti più drammatici e memorabili della Formula 1. Tra questi spiccano la prima vittoria mondiale di Fernando Alonso nel 2005 e quella leggendaria di Lewis Hamilton nel 2008, quando superò Felipe Massa all’ultima curva, guadagnandosi il suo primo titolo.

Negli anni, campioni come Ayrton Senna, Michael Schumacher e Alain Prost hanno scritto la storia del GP Brasile, che rimane uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati del motorsport mondiale.

Caratteristiche circuito di Formula 1 in Brasile

Il Circuito di Interlagos è uno dei tracciati più iconici e amati del calendario di Formula 1. Situato alla periferia di San Paolo, il circuito è caratterizzato da un layout di 4,309 km e 15 curve, molte delle quali tecnicamente impegnative. Tra queste, la celebre S do Senna, una serie di curve in successione che mette a dura prova i piloti, soprattutto nelle fasi iniziali della gara.

Il GP del Brasile di Formula 1 si corre su una pista che presenta significativi cambi di altitudine e si sviluppa in senso antiorario, un fattore non comune tra i circuiti di Formula Uno. La combinazione di curve strette e rettilinei veloci, come quello finale che porta al traguardo, offre numerose opportunità di sorpasso, rendendo il gran premio di Interlagos uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione.

Interlagos è famoso anche per le condizioni meteorologiche imprevedibili. Pioggia e sole possono alternarsi in poco tempo, influenzando pesantemente le strategie di gara, come accaduto in varie edizioni storiche del GP Brasile.

Vincitori e record del GP Brasile

Il Gran Premio del Brasile ha visto alcuni dei momenti più memorabili nella storia della Formula 1, con un lungo elenco di vincitori leggendari.

Piloti: vittorie, pole position e giri veloci

Il record per il maggior numero di vittorie nel gran premio del Brasile è detenuto da Alain Prost, con sei successi, di cui cinque ottenuti a Jacarepagua e uno a Interlagos. Seguono Michael Schumacher con quattro vittorie, tutte a Interlagos, e Sebastian Vettel con tre trionfi.

Il pilota brasiliano Ayrton Senna è il detentore del maggior numero di pole position nel GP Brasile, con sei partenze in testa. Dietro di lui troviamo Mika Häkkinen, Rubens Barrichello e Felipe Massa con tre pole ciascuno. Tra i più recenti, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel hanno ottenuto due pole ciascuno.

Michael Schumacher domina anche la statistica dei giri veloci nel GP Brasile di Formula 1, con cinque giri più veloci a Interlagos. Lewis Hamilton segue con quattro, dimostrando il suo dominio nelle edizioni più recenti.

Costruttori: vittorie, pole position e giri veloci

La McLaren è la scuderia più vincente, con 12 successi nell’F1 GP Brasile. A seguire, troviamo la Ferrari con 11 vittorie, inclusi i trionfi iconici di Niki Lauda, Michael Schumacher e Felipe Massa. La Williams ha ottenuto sei vittorie mentre la Red Bull si è affermata con quattro trionfi, consolidandosi come una delle squadre più competitive negli ultimi anni.

La McLaren domina anche la classifica delle pole position con 11 partenze in testa, seguita da Williams (10 pole), Ferrari (sette pole) e Mercedes (quattro pole). Negli ultimi anni, la Red Bull ha ottenuto diverse pole, confermandosi competitiva anche nelle qualifiche.

Michael Schumacher detiene il record di cinque giri veloci a Interlagos, un risultato che ha contribuito al dominio della Ferrari nei primi anni 2000. Anche Lewis Hamilton si distingue con quattro giri veloci, consolidando la posizione di Mercedes come forza dominante.

Motore: vittorie, pole position e giri veloci

Il motore Mercedes ha ottenuto grandi successi a Interlagos negli ultimi anni, consolidando la sua leadership grazie a team come McLaren e Mercedes stessa, che hanno sfruttato questa power unit per numerose vittorie. Anche il motore Renault ha avuto una lunga tradizione di successi, in particolare negli anni ‘90 con la Williams e successivamente con la Red Bull.

In termini di pole position, il motore Honda ha avuto un ruolo centrale negli anni in cui motorizzava McLaren e Red Bull, portando Ayrton Senna e Max Verstappen in cima alle classifiche. Tuttavia, il dominio nelle qualifiche negli ultimi anni è andato ai motori Mercedes, grazie alle prestazioni dominanti delle monoposto di Hamilton e Bottas.

Anche per i giri veloci, Mercedes è stata la protagonista indiscussa, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che hanno spesso ottenuto il giro più veloce in gara, sfruttando la superiorità del loro propulsore. Nel passato, anche il motore Ferrari si è distinto, soprattutto durante l’era Schumacher.