F1 2020, GP di Russia: gli orari tv Sky e TV8 di Sochi

Il Mondiale di F1 2020 è pronto a proseguire la sua corsa con il Gran Premio di Russia, al via questo fine settimana sull'Autodromo cittadino di Sochi

Concluse le due tappe italiane di Monza e del Mugello, il Mondiale di Formula 1 2020 sta per tornare nuovamente in pista e lo farà questo weekend quando si trasferirà nella terra degli Zar, per dar vita al Gran Premio di Russia. Una tappa che si correrà sull’Autodromo cittadino di Sochi, nel calendario iridato dal 2014 e ad oggi pista unicamente firmata dai successi Mercedes: le ultime due edizioni sono state vinte dall’attuale leader del Campionato, un Lewis Hamilton sempre più in forma con i suoi 55 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas.

Il Re Nero, quest’anno, ha vinto sei prove dall’inizio del Mondiale a luglio ed è pronto a raggiungere (per poi superare) i record del grande Michael Schumacher: Hamilton, infatti, si trova a quota 90 vittorie contro le 91 del Campione tedesco, un primato che rischia fortemente di vacillare vista la sua assoluta superiorità al volante della sempre più competitiva Mercedes W11 EQ Power+. Discorso completamente opposto per le Ferrari, in questo momento in una fase di stallo in cui le performance tardano ad arrivare, nonostante il costante impegno di tecnici e piloti: in Russia cambierà finalmente qualcosa?

Per scoprirlo basterà rimanere sintonizzati sul canale 207 Sky Sport F1, che coprirà ogni singola sessione di prova assieme alle qualifiche e alla gara di domenica in diretta. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, coprirà il weekend del GP di Russia in differita, a partire dalle 18 nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 25 settembre

10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche (differita su TV8 dalle 18:00)

Domenica 27 settembre

13.10 Gara (differita su TV8 dalle 18:00)