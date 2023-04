Audi in Formula 1 dal 2026: “I piloti saranno scelti in base alle prestazioni”

Il debutto di Audi in F1 è previsto nel 2026 e avverrà con un'importante collaborazione con il team Sauber

Mancano tre stagioni prima di vedere un altro grande costruttore approcciarsi al mondo della Formula 1: Audi ha già programmato il suo grande debutto nella massima serie automobilistica, creando un’apposita squadra corse grazie alla quale potrà sviluppare la propria powertrain, aderente ai futuri regolamenti tecnici e sportivi. L’Audi Formula Racing, capitata dall’amministratore delegato Adam Baker, diventerà un importante valore aggiunto nel Grande Circo della Velocità, dove nulla dovrà essere lasciato al caso.

Ed è proprio in questa direzione che va il commento rilasciato da Baker negli scorsi giorni al portale specializzato PlanetF1, il quale definisce sostanzialmente la strategia di Audi per essere vincente in questa categoria: “Con la prima gara fra tre anni è troppo presto per parlare seriamente di piloti, ma l’interesse per questo argomento è evidente. Ogni decisione che prenderemo per i piloti, però, sarà fatta in base alle prestazioni: questa è la massima priorità. Per quanto riguarda i motori del 2026, non possiamo escludere la possibilità di fornire un team di clienti, ma con sei costruttori registrati per il 2026, le possibilità sono minime. Al momento non stiamo cercando attivamente un cliente e la nostra attenzione è rivolta alla collaborazione con la Sauber“.