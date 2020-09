F1 2020, GP Toscana Ferrari 1000: gli orari tv di Sky e TV8

Dopo Monza è il turno del Mugello: il Mondiale di F1 2020 è pronto a tornare in pista questo fine settimana per dare vita alla seconda tappa tricolore di quest'anno, il GP di Toscana Ferrari 1000

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria di Pierre Gasly e dell’Alpha Tauri in quel di Monza che il Mondiale di Formula 1 2020 è già in direzione della prossima tappa prevista dal calendario iridato. Questo weekend, infatti, il Circus iridato tornerà in pista in modalità “back-to-back” e lo farà, per la prima volta in assoluto, sui 5.245 metri dell’Autodromo Internazionale del Mugello. La pista toscana, da sempre teatro di splendide battaglie nelle tre categorie del Motomondiale, stavolta ospiterà le monoposto più veloci mai prodotte dalla massima serie automobilistica, dando vita a quello che dovrebbe essere, almeno sulla carta, l’appuntamento della “rivincita” per le Rosse di Maranello.

Tutto è pronto per il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, nel quale il Cavallino Rampante festeggerà la sua 1.000esima gara nel Mondiale di F1, che si spera possa essere di migliore auspicio rispetto al doppio zero accumulato sul Tempio della Velocità brianzolo. Questo appuntamento, inoltre, sarà anche il primo che aprirà le porte al pubblico dall’inizio della stagione: un segnale fortemente voluto dal nostro Paese per far ripartire il grande mondo del motorsport e per permettere a 3000 fortunati appassionati di assistere a quello che si preannuncia un evento davvero unico nel suo genere.

Come è accaduto per il GP d’Italia, anche l’azione in pista del Gran Premio di Toscana Ferrari 1000 sarà coperta in diretta sia dalla piattaforma Sky (sul canale 207 dedicato Sky Sport F1) che dal canale TV8 del digitale terrestre, il quale comincerà la trasmissione in live dalle ore 15:00 con le qualifiche di sabato 12 settembre, a cui seguirà la gara delle 15:10 di domenica 13 settembre.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 11 settembre

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 12 settembre

12.00-13.00 Prove libere 3 (differita su TV8 dalle 13:00)

15.00-16.00 Qualifiche (in diretta anche su TV8)

Domenica 13 settembre

15.10 Gara (in diretta anche su TV8)