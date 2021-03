F1 2021, GP Bahrain: gli orari TV Sky e TV8

Il primo appuntamento del Mondiale di F1 2021 comincia dal circuito Sakhir in Bahrain, la stessa pista usata quest'anno per i test pre-stagionali

Ci siamo: dopo mesi di lunga pausa invernale, il Campionato Mondiale di Formula 1 2021 è pronto a ripartire! Sarà un anno diverso quello che andremo ad affrontare, condizionato da una pandemia Coronavirus che, di fatto, ha già stravolto il calendario iridato: la prima tappa che prenderà il via questo fine settimana, infatti, non sarà quella tradizionale di Melbourne, in Australia, ma quella del circuito Sakhir, in Bahrain, dove tra l’altro sono già stati disputati i test pre-stagionali una decina di giorni fa.

Un appuntamento molto importante per tutti i team, che mostreranno per la prima volta senza riserve le loro carte in tavola: come al solito ci sarà una Mercedes convinta di ripetere i successi degli anni passati, così come una Ferrari e una Red Bull pronte a renderle la vita difficile e ad approfittare di ogni suo (anche piccolo) errore. Ma attenzione anche alla rinnovata Racing Point, che da quest’anno vestirà il verde Aston Martin con Sebastian Vettel, così come al nuovo design della Renault, diventata Alpine e decisa a investire nuovamente sul talento di Fernando Alonso.

Il weekend di gara del Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre, secondo il time-table che trovate qua sotto:

Venerdì 26 marzo



12.30-13.30 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 27 marzo

13.00-14.00 Prove libere 3

16.00-17.10 Qualifiche (differita TV8 dalle 19:00)

Domenica 28 marzo

17.00 Gara (differita TV8 dalle 18:00)