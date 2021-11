F1 2021, GP del Messico: gli orari TV Sky e TV8

La lotta per il Titolo Mondiale in Formula 1 prosegue con la tappa di Città del Messico, al via sull'Autodromo Hermanos Rodriguez

Mancano ancora cinque appuntamenti prima del termine della stagione 2021 di Formula 1: con tutta la bagarre e lo spettacolo visto in pista, questa si è dimostrata una delle edizioni più interessanti in virtù del duello Mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che continuerà anche nella prossima tappa del Gran Premio del Messico prevista in questo fine settimana.

Al momento l’olandese della Red Bull arriva da due secondi posti e dalla vittoria sul circuito di Austin, che gli ha permesso di consolidare il suo primato in classifica con 12 punti di vantaggio sul britannico della Mercedes. Per il Campione del Mondo in carica, fortunatamente, niente è definitivamente perduto: dovrà sicuramente ripetere il bis del 2019 sull’Autodromo intitolato ai fratelli Rodriguez, dove l’azione in pista sarà trasmessa in diretta da Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Riuscirà Hamilton a tenere aperto il Mondiale?

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL MESSICO

Venerdì 5 novembre



18.30-19.30 Prove libere 1

22.00-23.00 Prove libere 2

Sabato 6 novembre

18.00-19.00 Prove libere 3

21.00-22.00 Qualifiche (TV8 dalle 23:50)

Domenica 7 novembre – 20:00 Gara (TV8 dalle 23:00)