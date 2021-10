F1 2022: nel nuovo calendario da 23 gare ci sono Imola e Monza!

La prossima stagione di Formula 1 sarà la più ricca di sempre: la partenza è fissata in Bahrain il 20 marzo, mentre il gran finale di Abu Dhabi è per il 20 novembre

A breve distanza dalla prima bozza del calendario 2022 per la MotoGP, anche la Formula 1 ha iniziato a definire il programma per la prossima stagione agonistica: l’edizione numero 73 della massima serie automobilistica sarà a tutti gli effetti la più ricca di sempre, perchè le tappe in cui si darà spettacolo sui circuiti di tutto il mondo sono addirittura 23!

La partenza sarà anticipata dai test pre-season a Barcellona (weekend del 27 febbraio) e in Bahrain, dove il 20 marzo si apriranno le danze sul circuito Sakhir di Manama. Diverse le novità presenti in lista: oltre alla new-entry del GP di Miami, il Mondiale di F1 2022 accoglierà (di nuovo) tra le sue fila anche Imola, mentre gli appuntamenti di Portimao, della Turchia e del Qatar sono di fatto esclusi per lasciar spazio a quelli più tradizionali di Melbourne, di Suzuka e di Singapore. A seguire trovate tutte le date di ogni Gran Premio: