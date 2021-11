F1 2021, GP del Qatar: gli orari Tv Sky e TV8 di Losail

Il terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021 andrà in scena sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar

Il weekend del GP di San Paolo si è concluso nel segno di Lewis Hamilton: nonostante la squalifica al termine delle prove cronometrate, il pilota della Mercedes ha fatto valere la sua esperienza e ad Interlagos ha centrato un’importantissima vittoria, con la quale ora il distacco da Max Verstappen è ridotto a soli 14 punti. Il “tour-de-force” del Mondiale di F1 2021, tuttavia, ha ancora tanto spettacolo da offrire agli appassionati.

Questo fine settimana, infatti, la massima serie automobilistica prosegue con il terzo weekend di gara di fila sul circuito di Losail, dove andrà in scena il Gran Premio del Qatar: si tratta del terzultimo appuntamento da disputare prima di arrivare al termine della stagione, che prevede ancora le tappe dell’Arabia Saudita e di Abu Dhabi dove i due contendenti al Titolo, sicuramente, non si risparmieranno nulla. L’azione in pista, come al solito, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL QATAR

Venerdì 19 novembre



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 20 novembre

12.00-13.00 Prove libere 2

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 22:00)

Domenica 21 novembre – 15:00 Gara (TV8 dalle 21:30)