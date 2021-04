F1 2021, GP Emilia Romagna: gli orari TV Sky e TV8 di Imola

La seconda tappa del Mondiale di F1 2021 prenderà vita sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con la seconda edizione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna

A tre (lunghe, lo ammettiamo) settimane di distanza dalla partenza in Bahrain, il Mondiale di Formula 1 2021 prosegue la sua corsa iridata con il prossimo appuntamento previsto dal calendario: stavolta le monoposto più veloci del mondo faranno tappa “da noi” sul bellissimo Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sede della seconda edizione di quel Gran Premio dell’Emilia-Romagna che, l’anno scorso, ha permesso alla Mercedes di firmare il nuovo record di Mondiali Costruttori vinti consecutivamente (sette contro i sei della Ferrari).

Una pista che ha premiato sia in qualifica che in gara l’impegno delle Stelle d’Argento con Valtteri Bottas e il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton, attualmente in testa alla classifica della stagione 2021 dopo la vittoria centrata sul circuito Sakhir ai danni di una sempre più competitiva Red Bull nelle mani del giovane Max Verstappen. E la Rossa di Maranello? L’anno scorso a Imola Leclerc aveva tenuto alto l’onore di Maranello con un quinto posto, mentre tre settimane fa ha iniziato il Campionato con un sesto piazzamento a un minuto (!) di distanza dalle Mercedes… che fa (ancora) riflettere.

Niente è ancora perduto, ovviamente, per cui ci attendiamo un Gran Premio dell’Emilia-Romagna avvincente e tutto in rimonta per la factory modenese: l’azione in pista sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà stavolta trasmessa in diretta sia dal canale Sky Sport F1 che da TV8 del digitale terrestre, a partire dalle qualifiche di sabato 17 fino alla gara di domenica 18 aprile.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA

Venerdì 16 aprile



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 17 aprile

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.10 Qualifiche

Domenica 18 aprile – 15.00 Gara