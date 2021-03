F1 2021: la Ferrari SF21 di Leclerc e Sainz è finalmente realtà

La nuova monoposto con la quale Leclerc e Sainz combatteranno il Mondiale di Formula 1 2021 è la Ferrari SF21, la 67esima costruita a Maranello

Dopo la Mercedes, ora è il turno della Ferrari: giusto in tempo per gli imminenti test pre-season che si disputeranno per la prima volta sul circuito Sakhir in Bahrain dal 12 al 14 marzo, la Casa del Cavallino Rampante ha presentato la sua nuova arma con la quale tenterà di ritornare – finalmente – nelle posizioni della classifica a lei più consone.

Negli ultimi anni la “Rossa” ha sofferto molto, soprattutto a causa di un regolamento a lei poco favorevole che ha condizionato le prestazioni del suo motore: per il 2021, quindi, l’obiettivo è una riscossa sotto ogni punto di vista, benchè la FIA abbia concesso solamente due gettoni di sviluppo per il cambio e la zona della sospensione posteriore per via delle difficoltà economiche scatenate dalla pandemia Coronavirus.

Con il nome di SF21, la 67esima prodotta in quel di Maranello, la Scuderia Ferrari ha preso il progetto di base della precedente SF1000 evolvendolo entro i limiti previsti, appunto, dal regolamento tecnico: le novità sono racchiuse nel propulsore – completamente rinnovato – ma anche nell’aerodinamica e, non ultima, la livrea, che rimane sempre “rosso opaca” con un alettone che replica la colorazione amaranto vista l’anno scorso al Mugello e il badge dello sponsor Mission Winnow in verde lucido sul cofano motore.

“Il posteriore richiama l’amaranto della primissima Ferrari, la 125 S – ha affermato Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, durante la conferenza stampa di presentazione della monoposto – Man mano che ci si avvicina all’abitacolo, però, sfuma nel rosso contemporaneo che ha contraddistinto le nostre annate più recenti. Questa per noi è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro“.

I piloti che scenderanno in pista questo fine settimana in Bahrain sono gli ufficiali Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr, tra i quali, come conferma il Racing Director Laurent Mekies, “c’è un’energia molto positiva: Carlos ha passato molto tempo in fabbrica e si sta integrando con la squadra molto rapidamente. Charles, invece, conosce il team perfettamente: sa cosa vuole ed è anche molto consapevole del ruolo che ha nella squadra, dentro e fuori dalla macchina. In questi mesi invernali abbiamo visto due ragazzi molto affiatati e questo non può che far bene a tutto il gruppo“. La speranza? Di vedere una volta per tutte la nuova SF21 lottare ad armi pari con Mercedes e Red Bull!