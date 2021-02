F1 2021: la Ferrari SF21 sarà presentata il 10 marzo

Nella giornata del 12 febbraio la Scuderia Ferrari ha effettuato il primo fire-up della nuova SF21, monoposto da F1 che correrà con Charles Leclerc e Carlos Sainz

Dopo un 2020 contraddistinto da tante difficoltà e pochissime soddisfazioni è giunto il momento di voltare pagina e ricominciare da una base più solida e affidabile, per ricostruire le fondamenta e tornare a lottare per il Titolo Mondiale. Questo è il piano della Scuderia Ferrari per il prossimo Mondiale di F1 2021, che scatterà il 28 marzo con la prima tappa in esclusiva in Bahrain al posto del tradizionale appuntamento di apertura a Melbourne, in Australia.

La Casa del Cavallino Rampante si sta preparando per una stagione da protagonisti e per questo motivo, durante la mattinata del 12 febbraio, ha effettuato il primo fire-up della powerunit installata sulla nuova SF21, la monoposto che verrà portata in pista dai due titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Con un “cinguettio” su Twitter il Team Principal Mattia Binotto ha anche voluto commentare l’evento con alcune parole di incoraggiamento per la sua squadra, affermando che questo “è l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia di riscatto. La vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le aree per quanto ci era consentito. Dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili, consapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arrivare“.

Per quanto riguarda la data di unveiling della nuova Rossa, invece, la data prefissata è quella del 10 marzo con uno specifico evento online, anticipato dalla presentazione della squadra al completo il prossimo 26 febbraio.