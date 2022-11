F1 2022, GP del Brasile: gli orari Tv Sky e TV8 di Interlagos

La penultima tappa del Mondiale di Formula 1 2022 è il Gran Premio del Brasile, al via sul circuito di Interlagos

Il Mondiale di F1 2022 si avvicina alle ultime due tappe della stagione: dopo l’appuntamento del Messico, il Grande Circo della Velocità si sposta questo fine settimana (11-13 novembre) sull’Autodromo di Interlagos per il Gran Premio del Brasile, storica tappa in cui tutti i grandi Campioni di questo sport sono riusciti a distinguersi per imprese eccezionali – tra le quali la più iconica è certamente la vittoria di Ayrton Senna nell’edizione del 1991.

Con entrambi i Titoli Piloti e Costruttori aggiudicati rispettivamente da Max Verstappen e dalla Red Bull, questo appuntamento consentirà ai piloti di correre senza pensieri di classifica, distinguendosi anche nella terza (e ultima) Sprint Race del Campionato. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Lo scopriremo guardando il Gran Premio del Brasile, trasmesso come sempre in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL BRASILE

Venerdì 11 novembre

16.30-17.30 Prove libere 1

20.30-21.30 Qualifiche (in differita su TV8 il 12 novembre alle 19:45)

Sabato 12 novembre

16.30-17.30 Prove libere 2

20:30 – Sprint Qualifying Race (differita su TV8 alle 21:30)

Domenica 13 novembre – 19:00 Gara (differita su TV8 alle 21:30)