F1 2022: la presentazione della nuova Ferrari sarà il 17 febbraio

La prossima Ferrari di Leclerc e Sainz che correrà nel Mondiale di Formula 1 2022, Progetto 674, sarà presentata tra un mese esatto

Mancano ancora due mesi alla partenza del prossimo Campionato di Formula 1 e in questo lasso di tempo, come consuetudine, avverrà il “valzer” delle presentazioni delle nuove monoposto 2022, a cui seguirà il loro primo shakedown nei test pre-stagionali sul circuito di Barcellona-Catalunya. La più attesa di tutte? Certamente quella che uscirà dagli stabilimenti della Scuderia Ferrari, conosciuta con il codice di Progetto 674 e che sarà portata in pista per la seconda stagione consecutiva dalla coppia Charles Leclerc – Carlos Sainz.

Una vettura molto diversa dalla precedente SF21 perchè incontrerà il nuovo regolamento tecnico che prevede il ritorno del cosiddetto “effetto suolo” semplificando, di conseguenza, l’aerodinamica, con la speranza di rendere le gare più combattute che mai. La data da fissare sul calendario per vederla dal vivo? E’ stata svelata oggi proprio dalla factory di Maranello: 17 febbraio 2022. Successivamente verrà spedita in Spagna per il filming-day del 22 febbraio, che anticiperà i test veri e propri al via nella giornata successiva. Il conto alla rovescia è già iniziato…