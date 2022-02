F1 2022: le nuove t-shirt di Leclerc e Sainz anticipano i colori della Ferrari?

La Scuderia Ferrari ha pubblicato sui social le foto delle nuove maglie di Charles Leclerc e Carlos Sainz per la stagione 2022 di Formula 1

Manca meno di una settimana alla presentazione della nuova monoposto di casa Ferrari, denominata nel frattempo F1-75 in onore dei 75 anni dalla prima uscita di una Rossa dai cancelli di Maranello, e l’attesa tra gli appassionati di Formula 1 è davvero palpabile. Per ingannare l’attesa, la Scuderia del Cavallino Rampante ha pubblicato sui social alcune foto che ritraggono le nuove divise che saranno utilizzate da Charles Leclerc e Carlos Sainz, molto diverse da quelle utilizzate in passato.

Come potete osservare anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, le t-shirt dei due piloti della Ferrari confermano sì il rosso come colore principale, anche se alternato con una zona nera a livello del petto e sulle maniche. Qui trovano spazio tutti gli sponsor della Scuderia, mentre per distinguere in maniera inequivocabile Leclerc da Sainz le maglie riportano una striscia rispettivamente di colore bianco e di colore giallo in prossimità del bacino. Che siano un’anticipazione di quello che vedremo sulla nuova vettura da F1?