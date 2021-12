F1 2022: Mick Schumacher sarà terzo pilota Ferrari insieme a Giovinazzi

Il figlio del sette volte Campione del Mondo di Formula 1 continuerà da titolare in Haas ma sarà anche pilota di riserva della Scuderia di Maranello

Il sogno di rivedere, finalmente, uno Schumacher in “rosso” sta per diventare realtà: oltre a continuare da pilota titolare nel team Haas, nel 2022 il figlio del grande Michael sarà anche la riserva della Scuderia Ferrari insieme a Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal team manager Mattia Binotto, che ha anche confermato il nostro Antonio Giovinazzi – ormai con la testa alla Formula E – nello stesso ruolo al fianco del tedesco.

L’idea è quella di alternare i due piloti, che potranno scendere in pista al posto dei titolari nel caso in cui uno di essi dovesse mancare all’appello: “Antonio non guiderà una F1 il prossimo anno ma rimarrà con noi nel ruolo di reserve driver – ha sottolineato Binotto – È stata pianificata la sua presenza in dodici weekend di gara e durante questi fine settimana sarà a disposizione della Ferrari così come di Alfa Romeo Racing e di Haas, ovvero i nostri team clienti“.

Mick Schumacher, quindi, entrerà in gioco quando Giovinazzi sarà impegnato con il team Dragon Penske: “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver Academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari – ha continuato Binotto – Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità: l’anno scorso con la Haas ha fatto molto bene ed è migliorato molto, sia in consistenza che in velocità, quindi in caso di necessità sarà lui a salire sulla Ferrari nel 2022“.