F1: Charles Leclerc prosegue l’avventura in Ferrari fino al 2024

La Ferrari ha deciso: Charles Leclerc proseguirà il suo impegno con la Scuderia del Cavallino Rampante per altre cinque stagioni fino al 2024

Un regalo più bello di questo non poteva esistere per Charles Leclerc: il giovane pilota nato a Monaco, infatti, è stato confermato come pilota Ferrari per altre cinque stagioni, fino al 2024. Per lui sarà un Natale particolarmente felice, perchè così potrà continuare a fare esperienza e gettare le basi al suo futuro successo con la tuta rossa del Cavallino Rampante. Dopo l’esordio in Formula 1 nel 2018 con l’Alfa Romeo, quest’anno Charles ha ricevuto la chiamata da Maranello, onorando la sua Scuderia con due vittorie (in Belgio e a Monza) e una serie di pole position da vero fuoriclasse.

Ma come ha reagito Leclerc in seguito al rinnovo contrattuale che gli è stato proposto dalla Ferrari? Ecco la sua risposta postata sui canali social: “Sono assolutamente contento di rinnovare con Ferrari. Questa stagione conclusa con la squadra più prestigiosa di tutta la Formula 1 è stata un sogno che si avvera. Voglio rendere ancora più forte questo rapporto che mi lega al team, dopo questo 2019 intenso e decisamente ricco di emozioni. Guardo al futuro con grande impazienza. Sono pronto a cominciare!”.

Questo, invece, il commento di Mattia Binotto, team manager della Scuderia Ferrari: “La decisione sul prolungamento del contratto è stata sempre più naturale dopo ogni gara che Charles ha disputato quest’anno. Abbiamo quindi assicurato la collaborazione col nostro pilota per le prossime stagioni: questo certifica la voglia della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i loro nomi per il futuro. Siamo particolarmente felici di poter annunciare che sarà con noi anche per gli anni a venire. Vogliamo scrivere nuove pagine nella storia del Cavallino Rampante”.