F1, GP d’Italia a Monza: al via le pre-vendite dei biglietti per la tappa italiana

Il Gran Premio d'Italia sull'Autodromo di Monza sarà a porte aperte, con capienza al 50% rispetto a quella usuale e con accesso consentito solo se muniti di Green Pass

Il Mondiale di Formula 1 2021 è pronto ad andare in vacanza dopo il Gran Premio d’Ungheria previsto oggi (a questo link gli orari Sky e TV8), ma FIA e Liberty Media hanno già preparato il terreno per il ritorno in pista di fine agosto quando la carovana del Circus iridato riprenderà la sfida Mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton con la tappa belga di Spa-Francorchamps.

Subito dopo sarà il turno dell’appuntamento di Zandvoort, che poi lascerà spazio finalmente al nostro GP d’Italia sull’Autodromo Nazionale di Monza: un round particolarmente atteso dagli appassionati, che quest’anno potranno godersi dal vivo acquistando i relativi biglietti già disponibili da questi giorni sul sito ufficiale della pista brianzola e sul rivenditore autorizzato TicketOne.

Il Monza Eni Circuit, infatti, sarà a “porte aperte” per il Gran Premio d’Italia, benchè con tribune a capienza ridotta al 50% e con accesso consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso del Green Pass europeo, quel lasciapassare che quindi permetterà di godersi lo spettacolo della F1 in tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e doppia gara, dal momento che sabato prenderà il via la seconda Sprint Qualifying dopo quella di Silverstone. I biglietti acquistabili (solo online e non in loco) saranno per singola giornata oppure in formato “weekend” e daranno anche la possibilità di accedere a tutte le attività previste dalla Fan Zone.

Come potete immaginare si tratta di una grande opportunità di ripartenza per il nostro circuito di Monza, che recentemente ha anche confermato l’allestimento di una nuova pista di go-kart nella zona interna della curva Parabolica. L’impianto in questione sarà di tipo semi-permanente e sarà aperto durante la settimana (in giornate dedicate) e nei giorni pre-festivi e festivi fino alle ore 19:00. Vi potranno correre sia bambini che adulti con kart a quattro tempi, che potranno prenotare la pista (anche in via esclusiva) rivolgendosi al sito ufficiale della pista www.monzanet.it.