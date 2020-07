Ferrari Esports Series: il Cavallino Rampante debutta nel simracing

A settembre si accenderanno i motori delle Ferrari Hublot Esports Series, Campionato virtuale che vedrà i simdrivers più veloci impegnati con la 488 Challenge EVO su Assetto Corsa

L’anno scorso, in occasione del trionfo nelle F1 eSports Series, David Tonizza l’aveva anticipato: “Nel 2020 Ferrari organizzerà un Campionato monomarca e il vincitore entrerà nel programma FDA Esports“. Una notizia che oggi è finalmente diventata realtà: la Scuderia del Cavallino Rampante, infatti, ha appena lanciato le Ferrari Hublot Esports Series, con le quali mira a scovare nuovi talenti di guida nel mondo del simracing.

Si tratta di un Campionato dedicato a vetture GT che Ferrari organizzerà sul celebre software della Kunos Simulazioni, Assetto Corsa, e che vedrà i vari partecipanti al volante dell’esclusiva 488 Challenge EVO, creata appositamente per questa competizione. Un’iniziativa di sicuro interesse per tutti i piloti virtuali italiani, che potranno iscriversi a questo torneo a partire da lunedì 7 agosto sul sito ufficiale www.ferrariesportsseries.gg.

Il format del Campionato? Innanzitutto ci saranno due classi: AM Series, aperta a tutti i piloti maggiorenni residenti in Europa, e PRO Series, composta da sim racers invitati da Ferrari. La prima fase coinvolgerà la prima categoria e sarà costituita da una Qualifica che comincerà a settembre, al termine della quale usciranno i vincitori che raggiungeranno i piloti della PRO Series per quattro gare nel mese di ottobre. Gli sfidanti di questa fase saranno in totale 24, mentre solo 12 (per ciascuna categoria) avranno accesso alla finale di novembre, dove si daranno battaglia in 3 corse per decretare il vincitore assoluto.

Il premio finale? Il Campione delle Ferrari Hublot Esports Series avrà la possibilità di entrare a far parte dell’FDA Hublot Esports Team a partire dalla prossima stagione, assieme a David Tonizza, Campione in carica delle F1 eSports Series, e di Enzo Bonito, sim racer molto apprezzato e di grande esperienza. L’intero Campionato avrà come ambassador il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che tra l’altro offrirà anche la propria esperienza a tutti i partecipanti.