In F1 Audi sarà gestita dal team Sauber Motorsport!

Quando Audi entrerà nel mondo della Formula 1 per la stagione 2026, la sua squadra corse sarà gestita dal mitico team Sauber

Dopo l’annuncio che ha definito il suo debutto in Formula 1 per il 2026, il marchio Audi oggi ha confermato la partnership con il team Sauber Motorsport per la gestione della sua squadra corse nella massima serie automobilistica. Il team di Hinwil chiuderà quindi al termine della stagione 2023 la collaborazione con Alfa Romeo per poi ritornare tre Campionati dopo con un alleato pronto a rivoluzionare le regole del Grande Circo della Velocità, portando in pista quella che si prospetta una powertrain davvero allo stato dell’arte.

“La partnership tra Audi e Sauber Motorsport è un passo fondamentale per il nostro team – ha spiegato Frédéric Vasseur, capo del reparto corse di Hinwil – Questa collaborazione ci consentirà di continuare di avvicinarci alle prime file della griglia di partenza. Diventare la squadra ufficiale dell’Audi non è solo un onore ed una grande responsabilità, ma anche l’opzione migliore per il futuro, e siamo pienamente fiduciosi di poter aiutare questa grande casa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata con il nuovo progetto Formula 1“.