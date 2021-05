La F1 sbarca su Rocket League con il Formula 1 Fan Pack

Fino al 26 maggio sarà disponibile lo speciale Formula 1 Fan Pack per il videogioco Rocket League, che metterà a disposizione dei giocatori le bellissime monoposto del Circus iridato

Tra i più divertenti videogiochi di corse disponibili oggi Rocket League occupa sicuramente un posto d’eccezione: cosa c’è di meglio di sfrecciare a tutto gas con una macchina velocissima su un campo da calcio per fare goal nella porta avversaria? Bè, l’unico particolare che renderebbe perfetta questa combinazione sarebbe quello di utilizzare… una monoposto da Formula 1!

Un desiderio che, fortunatamente, può ancora diventare realtà grazie alla recente partnership tra FIA, Liberty Media e Psyonix, i quali hanno lanciato già lo scorso 20 maggio lo speciale “Formula 1 Fan Pack” che, di fatto, introduce le single-seaters più veloci del mondo negli stadi della Rocket Arena. Con un costo di 2.000 crediti da spendere nel Negozio Oggetti, i gamers di tutto il mondo potranno sfrecciare con un nuovo modello di vettura da F1 equipaggiata con gomme Pirelli e con una delle dieci livree ufficiali della stagione 2021 – Mercedes, Ferrari e Red Bull ovviamente comprese.

Questo acquisto sbloccherà automaticamente anche uno sfondo giocatore “Formula 1”, utile a creare l’atmosfera adatta per la prossima partita online. Il “Formula 1 Fan Pack” sarà disponibile fino al termine della giornata di oggi, ma tornerà in futuro per i prossimi appuntamenti del Circus iridato, quando saranno presentati anche degli ulteriori contenuti esclusivi merito, appunto, della collaborazione pluriennale stipulata da FIA e Libery Media insieme ai produttori di Rocket League. Volete dare una sbirciata al contenuto di questo pacchetto prima di dar fondo ai vostri risparmi? Allora gustatevi il trailer ufficiale qua sotto!