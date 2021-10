La Formula 1 di Lego più grande al mondo sarà il simbolo del GP di Arabia Saudita

Presso il Red Sea Mall di Jeddah è stato presentato il simbolo del prossimo Gran Premio dell'Arabia Saudita: una monoposto da F1 composta da ben 500mila mattoncini!

Il Mondiale di F1 2021 ha festeggiato lo scorso fine settimana la 100esima vittoria in carriera di Lewis Hamilton, bravo a mettersi dietro il rivale Max Verstappen (partito dal fondo) e la Ferrari di Carlos Sainz. Con questi presupposti ora il prossimo appuntamento è il Gran Premio di Turchia, ma nel calendario c’è già grande fermento per quello in Arabia Saudita previsto per il mese di dicembre.

Si tratta di una tappa inedita che si svolgerà sull’esclusivo circuito cittadino di Jeddah, contraddistinto nelle vicinanze anche dal centro commerciale Red Sea Mall dove, al suo interno, in questi giorni è stata realizzata la Formula 1 composta dai mattoncini della Lego più grande al mondo. Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo Guinness World Record, che con i suoi 500mila pezzettini ha distrutto il precedente primato appartenuto alla Ferrari del 2019 e costruita con “soli” 350mila pezzi.

Si tratta, ovviamente, di un primo tassello fondamentale per la campagna di promozione del Gran Premio locale, per la quale la Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF) sta già lavorando alacremente. La costruzione di quello che è diventato “il modellino di F1 più grande mai creato” è stata immortalata da un time-lapse, con l’ultimo mattoncino posato direttamente dal principe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal durante la giornata del 23 settembre, festa nazionale dell’Arabia Saudita.

“Questo emozionante progetto vuole restituire qualcosa alla nostra comunità e a riflettere il vero significato e i valori del progresso, dell’innovazione e della responsabilità sociale che simboleggiano la moderna Arabia Saudita“, queste le parole del principe saudita circa il record raggiunto, un’impresa che ora darà vita a una grande raccolta fondi lanciata sul sito ufficiale saudiarabiangp.com/it/lego dove tutti gli interessati potranno acquistare il loro personalissimo pezzetto di “monoposto”. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alla carità nazionale Ehsan.